El perfil del donante en España: aunque diverso, la mayoría son personas mayores

El perfil del donante en España es diverso e incluye personas de todas las edades y de todos los niveles de ingresos que realizan aportaciones modestas, aunque hay un 10 % de superdonantes, que aporta por sí solo el 47 % de todo lo que se dona.

Así lo revela el informe Solidaridad en España: radiografía de una sociedad comprometida, elaborado por CaixaBank Research, Fundación 'la Caixa' y la Universidad Pompeu Fabra, que analiza el comportamiento filantrópico a través del estudio de datos transaccionales anónimos de donativos, cruzados con variables sociodemográficas y financieras.

"La solidaridad se extiende a lo largo y ancho del territorio, no entiende de edades, ni de sexo ni de estatus social", ha subrayado en la presentación del estudio el director de Economía Española de CaixaBank Research, Oriol Aspachs.

Los superdonantes aportan más con regularidad y un mayor esfuerzo

Esta radiografía destaca el papel esencial que desempeñan los superdonantes, un pequeño grupo que pese a no tener unos ingresos especialmente elevados, sobresale por el esfuerzo que hace y por su regularidad.

En su mayoría son personas mayores (el 85 % tiene más de 50 años) y muy constantes en sus aportaciones (8 de cada 10 dona más de 12 veces al año). En general, el superdonante dona unos 740 euros al año, frente a los 120 euros del resto de donantes.

Según ha detallado Aspachs, su esfuerzo económico es proporcionalmente mayor: destinan el 2,3 % de sus ingresos a causas benéficas, frente al 0,5 % del resto y, aunque suelen tener ingresos más altos, no son necesariamente millonarios: más de 4 de cada 10 superdonantes ganan entre 20.000 y 40.000 euros al año.

345 euros al año donados a ONG

Aunque el perfil del donante en España es diverso, en general, es de edad más avanzada (dos tercios tienen más de 50 años), tiene mayores ingresos (dos tercios ganan más de 20.000 euros al año), es más probable que resida en zonas urbanas (un 90 %) y colabora de manera regular (3 de cada 4 donan al menos tres veces al año).

La mayor parte de donantes hace aportaciones pequeñas, con un importe medio mensual de casi 30 euros (345 euros al año).

Los donantes con menores ingresos son quienes realizan un mayor esfuerzo en proporción a sus ingresos: quienes ganan menos de 20.000 euros al año aportan el 1,3 % de sus ingresos, mientras que este esfuerzo es menor para los tramos superiores de ingresos, hasta el mínimo del 0,3 % que dona el grupo con mayores ingresos.

El estudia subraya las diferencias que hay en cuanto a los grupos de edad y las causas a las que se dona. Así, indica que las personas entre 30 y 49 años representan el 44,2 % de donaciones a educación y universidades, mientras que las personas de más de 65 años suponen el 49,4 % de las donaciones a cultura, arte y humanidades.

El medio ambiente es una de las causas en la que más implicación tienen los jóvenes entre 16 y 29 años, representando un 8,2 % del total de donaciones.

Pocas causas y entidades concentran la mayor parte de la solidaridad

En 2024, cerca del 90 % de los donativos recaudados se concentraron en cuatro grandes causas: cooperación internacional (38 %), sanidad (25 %), servicios sociales (15 %) y religión (11 %). Las causas receptoras del 10 % restante fueron derechos humanos, investigación, medio ambiente, flora y fauna, cultura, arte y humanidades, y educación y universidades.

Por lo que respecta a las cantidades donadas a cada causa, el informe revela que el importe medio por donación a una ONG es de 25 euros y que una entidad recauda anualmente de un mismo donante un promedio de 230 euros, aunque este puede donar a múltiples oenegés.

Las oenegés religiosas reciben importes medios más altos (347 euros), seguidas por las dirigidas a la educación (314 euros) y a la cooperación internacional (262 euros), mientras que para las de cultura y medio ambiente se sitúan en torno a los 90-120 euros.

Además hay altísima concentración de donativos en pocas entidades: el 1,2 % del total de oenegés (unas 25 entidades) acumulan el 81 % de la recaudación anual.

Barranco del poyo en su paso por Picanya tras la dana | EFE

La respuesta solidaria tras la DANA de Valencia

El estudio también analiza la respuesta solidaria de la población española tras la dana que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 y concluye que los españoles reaccionaron de manera muy solidaria a la catástrofe: las entidades benéficas españolas aumentaron un 45 % sus ingresos durante el mes de noviembre, un pico de solidaridad que se diluyó con rapidez en diciembre.

Esta ola de solidaridad fue muy destacada en el caso de las personas que vivían cerca del área afectada: quienes residían a distancias de entre 100 y 200 kilómetros incrementaron sus aportaciones en un 83 % respecto al año anterior.