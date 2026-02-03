Hallan una posible nueva diana para investigar tratamientos contra el Alzheimer

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha identificado una posible nueva diana para investigar tratamientos contra la enfermedad de Alzheimer, y estrategias centradas en actuar sobre proteínas asociadas a la formación de placas beta amiloides.

En concreto, este trabajo, publicado en la revista Alzheimer's & Dementia, ha servido para detectar la PRKCG, una proteína que se encuentra principalmente en las neuronas y que ayuda a regular la formación de placas amiloides en el cerebro, uno de los principales rasgos biológicos de la citada patología.

El ISCIII ha destacado que la alteración de los niveles de PRKCG puede influir en la forma en que las proteínas amiloides se ensamblan en forma de fibrillas, un paso clave en la formación de las citadas placas amiloides precursoras del Alzheimer.

En este contexto, los autores de este trabajo concretan que las proteínas que interactúan con las fibrillas de beta amiloide (AB) podrían ser clave para la formación de placas en Alzheimer "y representan biomarcadores potenciales y objetivos terapéuticos".

Para ello, los investigadores explican que los péptidos biotinilados AB40 o AB42 se indujeron a formar fibrillas, con péptidos Scrambled como controles, y se incubaron con extractos de proteínas de Alzheimer y tejido de corteza prefrontal control.

"Los ensayos de 'pull-down' acoplados con proteómica sin etiqueta identificaron interactuadores de fibrillas", continúan los autores, que detectaron "185 proteínas asociadas a AB40 y 874 AB42, con 78 compartidas".

Placas Beta Amiloides

Basada en estudios proteómicos y análisis de tejido cerebral, esta investigación destaca que esta diana podría ser útil para desarrollar posibles fármacos contra el Alzheimer y estudiar posibles estrategias centradas en actuar sobre proteínas asociadas a la formación de placas beta amiloides.

Tal y como ha indicado el ISCIII, esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de proteínas B-amiloides tóxicas, que se agrupan y forman placas que dañan las células cerebrales, pero la comunidad científica está cada vez más interesada en otras proteínas que interactúan con ellas y que también influyen en la formación de estas placas.

Así, a través de técnicas avanzadas de proteómica para identificar las proteínas que se unen directamente a dos formas de B-amiloide, conocidas como péptidos AB40 y AB42 y mediante el análisis del tejido cerebral de personas con Alzheimer y de individuos sin demencia, el equipo del ISCIII, coordinado por Rodrigo Barderas y Ana Montero, quienes son miembros de su Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC), creó un mapa detallado de las proteínas asociadas a las placas amiloides.

Todo ello en colaboración con la Unidad de Regeneración Neural de la UFIEC, y la de Microscopía Óptica, la de Microscopia electrónica y la de Proteómica de UCCTs del ISCIII; además del trabajo con investigadores clínicos del Hospital Clínico San Carlos y la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la Fundación CIEN y la Unidad de Genómica y Proteómica del CIB-CSIC.