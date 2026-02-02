Fernando Esteso, adiós al mito del humor en los años 70 y 80

Fernando Esteso, humorista y actor, fallecido este domingo 1 de febrero en Valencia a los 80 años, fue uno de los mitos cómicos del cine español de los años setenta y ochenta.

Formó junto a Andrés Pajares una de las parejas más taquilleras del cine español con las comedias de Mariano Ozores, en las que se caricaturizaba al español medio de la Transición, anterior a la liberación sexual.

Esteso definía su humor como "limpio, blanco, sin complicación. Un humor de la calle que trata de buscar no la carcajada sino la sonrisa continuada".

Nacido en Zaragoza el 16 de febrero de 1945, provenía de una familia de artistas: sus padres eran joteros y era sobrino nieto del actor teatral Luis Esteso y López de Haro.

Debutó siendo un niño en los montajes de sus padres y trabajó como payaso en el circo. Se trasladó a Madrid en 1964 y empezó a hacer teatro, cine y televisión, y grabó discos de humor.

En 1973 inició su carrera cinematográfica con un pequeño papel en Celos, amor y Mercado Común, de Alfonso Paso. Después vendrían Onofre (1974) y Virilidad a la española (1975), pero no sería hasta 1978, con Pepito Piscinas, cuando despuntó como actor cómico.

Grabó discos de humor con títulos como El Zurriagazo, La Ramona, Ráscate o ¡Ay bellotero, bellotero!.

También tenía la habilidad de imitar voces de cantantes famosos como Raphael, Julio Iglesias, Alberto Cortez, Demis Roussos, Camilo Sesto, Nino Bravo, Tom Jones, Luis Aguilé, Serrat o Manolo Escobar.

En 1979, Ozores le lanzó a la fama con Los bingueros, junto a Andrés Pajares, y la pareja no dejó de hacer comedias costumbristas con tinte erótico, con extraordinaria acogida popular.

Los Energéticos (1979), Yo hice a Roque III (1980), El liguero mágico (1980), Los chulos (1981), !Qué gozada de divorcio¡ (1981), Los Liantes (1981), Brujas mágicas (1981), Todos al suelo (1982), Cristóbal Colón, de oficio descubridor (1982), Padre no hay más que dos (1982), El currante (1983), Agítese antes de usarla (1983) o La Lola nos lleva al huerto (1983).

Fernando Esteso y Andrés Pajares | EFE

Esteso-Pajares también lograron el éxito teatral con la comedia de Neil Simon La extraña pareja (1987).

Luego se separarían laboralmente. "Con Pajares lo dejé porque ambos teníamos la sensación de estar siempre haciendo la misma película", explicó Esteso en alguna ocasión.

En solitario protagonizó El erótico enmascarado (1980), El hijo del cura (1984), Caray con el divorcio (1982), Al este del oeste (1984) o El Recomendado (1985). También las obras Ramona te quiero, Ya tenemos risocracia o Las cosas de Fernando Esteso.

Escribió, codirigió y protagonizo la película para vídeo Viva la risa (1987), y en 1991 hizo El amor sí tiene cura de Javier Aguirre.

Al comenzar los noventa intervino en programas televisivos de las cadenas privadas. Sin embargo, en 1995 surgieron problemas por el contrato firmado con Telecinco para presentar La ruleta de la fortuna. Se dedicó entonces al teatro con obras de revista.

Tras veinticinco años de separación profesional con Pajares, se reunieron en abril de 2006 con El Código Aparinci, parodia de la novela El Código Da Vinci.

Después colaboró en Torrente 4: Lethal crisis (2011) y Torrente 5: Operación Eurovegas (2014).

De 2016 es la obra Dos hombres y un vespino y la película Re-emigrantes. Ese año recibió el Premio de la Academia del Cine Aragonés (ACA) Simón de Honor por su dilatada trayectoria.

En 2018 participó en Incestum y se subió al escenario junto a la vedete Lita Claver, La Maña, que se despidió, después de 67 años de carrera, con la función Un reencuentro inolvidable.

El nombre de Esteso volvió a la actualidad gracias a la serie La que se avecina, en la que el personaje de Antonia San Juan repite en numerosas ocasiones que tuvo un 'affaire' con el cómico zaragozano.

En 2021 Fernando Colomo cuenta con él para Cuidado con lo que deseas -un pequeño papel y una parodia cantando una canción de Luis Aguilé- y, además, con Francisco Arévalo presenta en Valencia la obra ¿Quién se confiesa primero?.

Además, aparece en la serie documental Pajares & CIA (2021), de AtresPlayer Premium.

En noviembre de 2021 Esteso fue ingresado en el hospital La Fe de Valencia a causa de una insuficiencia respiratoria derivada de una bronquitis, que superó, y al año siguiente volvió al escenario con la obra ¿Quién se confiesa primero?, sobre dos curas, junto a Arévalo.

Asistió a la gala de los Goya 2023, celebrada el 11 de febrero, un día después de morir Carlos Saura, y entregó el premio al corto documental con un homenaje al director fallecido y a Agustí Villaronga: "Estarán escribiendo ya el guion de su próxima película, que tengan un recuerdo para mí. Más temprano que tarde nos volveremos a encontrar".

Villaronga le había dado un papel en Loli tormenta, estrenada en 2023.

Su trabajo ha sido recordado en libros como Pajares y Esteso: Tanto monta monta tanto... Andrés como Fernando (2015), de Juan José Montijano, o el documental Sesión Salvaje, dirigido por Paco Limón y Julio César Sánchez (2019).

En diciembre de 2023 tuvo que pedir disculpas a la presentadora Inés Hernand por los piropos que le dijo en el programa de TVE No sé de qué me hablas, presentado también por Mercedes Milá.

Fernando Esteso estuvo casado con María José Egea (fallecida en 2003), de la que se separó en 1992 tras veinte años de matrimonio. Fruto del matrimonio nacieron Arancha y Fernando José.