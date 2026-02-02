ENTREVISTA
María Galiana: "Me bajaré del escenario cuando ya no tenga salud, de cabeza estoy muy bien"
La actriz María Galiana sigue a pie del escenario con 90 años, y asegura que mientras la salud le acompañe no dejará de actuar.
A sus 90 años, la actriz María Galiana lo tiene claro: "Me bajaré del escenario cuando ya no tenga salud porque de cabeza estoy muy bien, gracias a Dios", sentencia mientras asegura estar "encantada y agradecida" de ser conocida por muchos como La abuela de España.
En una entrevista con EFE en Ceuta, donde está de gira con una obra de teatro, la actriz sevillana dice estar "muy contenta" con lo que hace, de modo que seguirá "hasta que el cuerpo aguante, pueda y Dios me dé cabeza para continuar siendo capaz de aprenderme una función de memoria, de saber donde estoy, lo que hago y para que lo hago".
Admite que físicamente tiene "muchas pegas", aunque "no tantas como podría pensarse", ya que ha perdido movilidad "pero no en el escenario ni para andar distancias, aunque uso bastones de senderismo y algunos quizás piensen que no puedo ni subir ni bajar".
"Lo puedo hacer todo porque no he perdido agilidad pero sí fortaleza, pero no me importa. Cuando era joven vi actuar a Aurora Redondo, que tenía 92 años y entonces sí que era un mérito tener esa edad, y la vi haciendo Melocotón en almíbar, había tenido un accidente y cojeaba pero era capaz de hacer la función con la rehabilitación, y estuvo hasta última hora", rememora.
Con muchos reconocimientos y premios a sus espaldas, entre ellos el Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por la película Solas (1999), Galiana pone también como ejemplo a Arturo Fernández "que cumplió los 90 años y prácticamente se murió en el escenario, es decir, mientras se puede ¿por qué no se hace?, yo estoy en ello".
Poder de lo audiovisual
Subraya "el poder audiovisual" al referirse a las actrices "maravillosas" con las que comparte escenario, ya que algunos le preguntan "de dónde salen", algo que considera significativo y que refleja que "si no sales en la televisión es difícil, como decía Lola Herrera: si no salgo en la tele la gente piensa que ya me he muerto".
Así, pone como ejemplo su participación en la serie Cuéntame cómo paso (2001-2023) donde hizo el papel de Herminia López. "Nunca pensé que este papel iba a tener tanta repercusión ya que me llama mucho la atención que me conozca tanta gente, lo cual te da una alegría y una satisfacción que no es normal porque vienen chicos jóvenes que me reconocen, a pesar de que he cambiado físicamente y tratándome con un cariño que me emociona y me da vida", asegura.
Sobre el teatro nacional señala que atraviesa "por rachas, aunque es cierto que nunca muere. Hay momentos donde se ha intentado hacer un teatro lo más revolucionario y avanzado posible para romper con lo que se ha hecho tradicionalmente pero hay épocas donde se vuelve a recuperar. ¿Cuántas veces se ha hecho La casa de Bernarda Alba?".
Aunque también reconoce que el teatro tradicional "de dos puertas a los lados y otra al fondo, con el sofá en medio, la gente ya no lo aguanta fácilmente".
Cuando se le pregunta si tiene "fecha de caducidad", sonríe y dice: "sigo la vida y lo importante es que me gusta mucho viajar porque no me pesan los desplazamientos. Ahora me organizo y me administro bien mis horas".
Y para los que quieren iniciarse en su profesión recomienda que "no piensen que esto se hace para ser protagonista, cosa que la gente joven lo considera así, ya que no todo el mundo vale, no por capacidad interpretativa sino por otras muchas razones. Además, hay que autoanalizarse porque el hecho de que te guste mucho no significa que valga". Un artículo de Rafael Peña.
