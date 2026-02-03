HablandoEnPlata

Estilo de vida

¿Qué estás buscando?

OBITUARIO

Fallece, Carlos Hernández a los 56 años, autor de Los últimos españoles de Mauthausen

Ha fallecido por una enfermedad el periodista Carlos Hernández a los 56 años, destacó como cronista parlamentario y por su investigación de la dictadura franquista que le llevó a escribir varias novelas.

Carlos Hernández

Carlos HernándezAgencia EFE

Publicidad

Efe
Publicado:

El periodista Carlos Hernández de Miguel (Madrid, 1969) ha fallecido en Huesca a los 56 años a causa de una enfermedad, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

Hernández comenzó su carrera en Antena 3 Televisión como cronista parlamentario en el Congreso de los Diputados, además de ser corresponsal de guerra en Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak.

Dedicó gran parte de su vida a investigar sobre la dictadura franquista y los republicanos españoles deportados a los campos de concentración nazis.

En esta línea, firmó trabajos como los libros Los últimos españoles de Mauthausen (2015) y Los campos de concentración de Franco (2019), o el cómic Deportado4443.

El periodista trabajó también como asesor de comunicación política y empresarial, responsable de Comunicación del PSOE y redactor jefe del semanario La Clave.

Asimismo, hizo una incursión en la ficción con la novela Créeme. No es una novela, es vuestro futuro, una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista publicada hace menos de un año.

Estaba a punto de cumplir 57 años el próximo 11 de febrero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha lamentado el fallecimiento del periodista. "Echaremos de menos su integridad", ha escrito en la red social X.

Sánchez ha reseñado que Hernández "quiso tanto como fue querido", y ha añadido que supo hacer compatible "el respeto con el cariño, el compromiso con la profesionalidad. Fue un hombre honesto".

Los mayores de 55 años, están su mejor momento vital según los datos del último barómetro del consumidor sénior

Los mayores de 55 años, están su mejor momento vital según los datos del último barómetro del consumidor sénior
Hablando en Plata» Estilo de vida

Publicidad

Publicidad