Cultura amplía en tres millones de euros el presupuesto del programa Cine Sénior para garantizar su continuidad

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este martes la tramitación de urgencia de una modificación del Real Decreto por el que se regula el programa Cine Sénior, con la finalidad de aumentar su presupuesto en tres millones de euros, de los 8,5 millones iniciales a los que ascendía la primera dotación presupuestaria.

Esta modificación permitirá continuar con el programa hasta junio de este año, tal y como estaba previsto, después de que algunos cines anunciasen que los fondos se habían agotado. "Ha llegado a su fin el programa Cine Sénior (los martes 2 euros para mayores de 65 años) Los fondos del Ministerio de Cultura y el ICAA asignados se han agotado. Desde junio hasta habéis convertido los martes en un día muy especial. Gracias por vivir el cine", publicó, por ejemplo en X Multicines Zamora el pasado 28 de enero.

El ajuste de este Real Decreto, que implica un aumento presupuestario de tres millones de euros, tendrá efectos retroactivos a partir del 1 de febrero de 2026. Esta medida, según informa Cultura, se toma ante el incremento del número de espectadores en el marco del programa Cine Sénior, y con el objetivo de garantizar su continuidad hasta el mes de junio, tal como estaba previsto.

Con esta medida, Cultura asegura que se garantizan las subvenciones a salas cinematográficas para fomentar el acceso al cine de las personas mayores de 65 años. La tercera edición del programa Cine Sénior, que arrancó el pasado 24 de junio con una dotación inicial de 8,5 millones de euros, presenta como novedad la ampliación de su duración a 12 meses. Están adheridas al programa 397 salas de todo el territorio español.

Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023, lo que supuso un incremento del 83 por ciento.

En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas ya se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo cual apunta a un incremento aproximado del 73 por ciento en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo.

A través del programa Cine Sénior, las personas de 65 años o más pueden acudir al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros, en cualquiera de los espacios adheridos.