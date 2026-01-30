Ciencia en las residencias

Muchas de las personas mayores en la actualidad no tuvieron acceso a la educación o quizá lo hicieron de forma más limitada, este quizá sea el motivo, que se muestren tan entusiasmados a la hora de aprender cosas nuevas, para Sonsoles, Luis, Paquillo o Mari Paz es la primera vez que pueden ver algo a través de un microscopio y lo han hecho gracias a la iniciativa Ciencia en la residencia.

Profesores voluntarios, Elena y José Ángel, investigadores científicos de la Universidad Complutense de Madrid acerca la ciencia a los residentes del centro de día, hoy se adentraban en una clase de neurociencia.

"Para ellos el que haya venido un científico de la complutense es como si vinieran los Rolling Stones" señala José Ángel Morales, profesor del departamento de Biología Celular e Historia de la Facultad de Medicina de la UCM.

A muchos les trae viejos recuerdos de cuando estudiaban, otros miran con curiosidad las muestras que los científicos les enseñan. "Verlo ahí es muy bonito" destaca Juana mientras ve en a través del microscopio una muestra de las neuronas del cerebro. Son alumnos de lo más agradecidos.

Elena Giné, también profesora del departamento de Biología Celular e Historia de la Facultad de Medicina de la UCM, destacaba que "Cada vez que venimos y volvemos a la facultad volvemos con nuevas fuerzas".

Los mayores siguen con ganas de aprender y también de seguir enseñando.