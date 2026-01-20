Patrimonio Nacional reabre el Túnel de Bonaparte que unía el Palacio Real con la Casa de Campo

Patrimonio Nacional ha reabierto el primer tramo del conocido como Túnel de Bonaparte, que une los jardines del Palacio Real con la Casa de Campo, que José Bonaparte mandó construir en 1809 para desplazarse sin tener que exhibirse al público por las calles de Madrid.

El túnel, también conocido como Túnel de Villanueva, es un paso abovedado que debía servir al rey como paso privado desde el Campo del Moro hasta la Casa de Campo y que fue diseñado y concluido por el arquitecto Juan de Villanueva.

El hermano mayor de Napoleón Bonaparte, que fue rey de España desde 1808 hasta 1813, nunca llegó a utilizar el pasadizo, ya que abandonó Madrid antes de que fuera concluido.

El túnel, una gran bóveda de medio punto construida en ladrillo sobre sillería de granito, se complementaba con un paso elevado sobre los Lavaderos de la Reina, que a su vez embocaba con el Puente del Rey sobre el río Manzanares y la entrada a la Casa de Campo.

A lo largo de los años, la zona ha sufrido numerosos cambios, con la construcción de la M-30 y los túneles, por lo que el túnel sigue cegado en su parte final y acaba ahora en un pabellón del Ayuntamiento de Madrid, que ha asegurado que abrirá su tramo, previsiblemente en 2027.

Las obras, dirigidas por la jefa del Departamento de Arquitectura de Patrimonio Nacional, María Corzo, han durado un año y han tenido un presupuesto de 400.000 euros financiados por los fondos europeos Next Generation.

El proyecto de Patrimonio Nacional ha incluido la restauración de la rocalla de entrada, que le da un aspecto de gruta, y la recuperación del nivel original del paso, lo que permite apreciar las proporciones del túnel original.

Cerrado desde los años 80, el túnel está situado justo en el eje central de los jardines del Campo del Moro y tiene abierto el acceso desde el Paseo de la Virgen del Puerto. Se podrá visitar en horario de apertura de los jardines.