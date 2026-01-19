La edad de plata reúne a Granados con Falla y el brillo de una época dorada en las artes

La unión de Goyescas, de Enrique Granados, y El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, inspirado en un episodio de Don Quijote de Cervantes, dan como resultado La edad de plata, un programa que ha fusionado el director de escena Paco López en una producción que se estrena el Teatro de la Zarzuela.

"Son dos obras que ni musical ni teatralmente tienen nada que ver", ha señalado este lunes durante su presentación el cordobés Paco López -que también firma la dramaturgia, la escenografía y la iluminación- y que sí ha detallado algunos de sus puntos en común.

Ninguna de las dos piezas se pudieron estrenar en España. Goyescas lo hace en el Metropolitan de Nueva York en 1916 (la única ópera española que se ha estrenado en ese teatro) mientras que 'Retablo' se representa por primera vez en París.

"Ninguna habla de la realidad, en la que se enquista el florecer de las artes, un momento nada gratificante debido al marco social" previo a la Guerra Civil.

Las piezas "hablan el arte, el soporte teatral de ambas. Es arte sobre arte", indica López, que recuerda que la pieza de Granados tiene que ver con el Goya más risueño y alegre y Falla se centra en el capítulo 26 de la segunda parte de 'El Quijote'.

Con la dirección musical de Álvaro Albiach, el Teatro de la Zarzuela estrena este programa del 24 de enero al 1 de febrero, que Pablo López sitúa en París y en casa del pintor Ignacio Zuloaga, lugar habitual de acogida de artistas españoles, a la que Falla y Granados acuden -una situación que nunca se produjo-.

La edad de plata hace referencia al periodo de esplendor cultural que vivió España entre finales del XIX y 1936, donde el arte, la literatura y las ciencias sufrieron una renovación estética que finalizó con el estallido de la Guerra Civil.

Albiach coincide con López en que son obras de naturaleza muy distinta, partiendo de la base que la partitura de Falla "no está pensada para ser representada".

Falla realizó un estudio detallado de las músicas del siglo XVI y XVII, "esta escrita al detalle y 'Goyescas' no tiene esa particularidad", resalta Albiach que incide en que el inesperado fallecimiento de Granados le impidió revisarla.

La bailarina y coreógrafa Ólga Pericet se encarga de poner la danza al servicio de la dramaturgia, que asegura que conversa bien con toda la ópera de Granados con la obra de Falla.

"Sirve de línea y metáfora para entender la dramaturgia y la doble línea sociocultural", indica Pericet, obras en las que los bailarines plasman los sueños y los miedos de los compositores que bailaron La Argentina o Amalia Molina, que forman parte de los personajes de la representación.

El elenco de Ángel Burgos, Marina Walpercin, Ramón Grau, Pablo Fortes, Chete Gúzmán, Tony Iniesta, Gerardo Bullón o Lidia Vinyes-Curtis, entre otros.