El papa dice que se ha perdido respeto a las personas mayores al visitar una residencia en Estambul

El papa León XIV visitó una residencia para ancianos en un barrio de Estambul y denunció que "se ha perdido el respeto a las personas mayores" y que "son una riqueza para la sociedad", en uno de los actos de su agenda para este segundo día de visita a Turquía en el que es su primer viaje internacional.

En esta residencia gestionada por las Hermanitas de los Pobres, el papa se dirigió a las religiosas desde la capilla y les dijo: "El Señor no las ha llamado sólo para asistir o ayudar a los pobres. ¡Las ha llamado a ser sus 'hermanas'! como Jesús, a quien el Padre envió no sólo para ayudarnos y servirnos, sino para ser nuestro hermano".

"Este es el secreto de la caridad cristiana: antes que ser para los demás, se trata de estar con los demás, en un compartir basado en la fraternidad", dijo en inglés, el idioma que está usando estos días, mientras le traducían al turco para los asistentes

Luego se dirigió a los ancianos, a quienes dijo que "esta palabra, 'mayor', hoy corre el riesgo de perder su significado más verdadero: en muchos contextos sociales, donde domina la eficiencia y el materialismo, se ha perdido el sentido del respeto por las personas mayores".

"En cambio, la Sagrada Escritura y las buenas tradiciones nos enseñan que —como solía repetir el papa Francisco— los ancianos son la sabiduría de un pueblo, una riqueza para los nietos, para las familias, para toda la sociedad", destacó.

"Por eso, va un doble agradecimiento a esta casa que, en nombre de la fraternidad, se abre a la acogida de los adultos mayores. Esto, lo sabemos, no es fácil, requiere mucha paciencia y mucha oración", concluyó su breve discurso para poder saludar después uno a uno a los residentes.

El papa viajara en la tarde a Iznik, la antigua Nicea, para participar en la conmemoración de los 1.700 años del primer Concilio de la cristiandad junto con los líderes ortodoxos.