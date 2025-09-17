Una nueva herramienta simplifica WhatsApp para personas mayores

Las aplicaciones de mensajería son una forma muy útil de estar conectados con amigos y familiares, sin embargo, algunas personas mayores todavía les resulta difícil usar este tipo de aplicaciones como WhatsApp, sin embargo, una nueva herramienta ha conseguido simplificar su uso para que sea más fácil de utilizar para las personas mayores.

Se trata de la empresa tecnológica Bleta, a la que ya conocemos tras lanzar hace unos años una Tablet con el mismo nombre, especialmente diseñada para el uso de personas mayores. Ahora la empresa lanza Bleta Conecta con el objetivo de que todas las personas puedan comunicarse incluso si tienen problemas visuales o motores. Este servicio consigue que los mensajes recibidos al teléfono móvil o las fotos se muestren a pantalla completa en el dispositivo.

No se trata de aprender una nueva forma de mensajería sino que este servicio se adapta a la tradicional aplicación de WhatsApp que es la más usada en nuestro país para este tipo de mensajería instantánea. Además, los familiares o amigos podrán recibir la confirmación de lectura de que su mensaje ha sido leído.

De momento el servicio solo es compatible con el sistema Android y la suscripción de Beta Conecta para poder utilizar el servicio es de pago.