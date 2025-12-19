Los 5 accesorios tecnológicos para personas mayores para regalar esta Navidad

Llegan las Navidades y son muchos los que apuran hasta el último momento para comprar los regalos de sus seres queridos. Si todavía no sabes qué regalar, estos son cinco aparatos tecnológicos para adaptar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Bleta, la 'TaBleta' para los mayores

Bleta | Bleta

Creada por ingenieros de la Universitat Politècnica de Catalunya, Bleta es una tablet adaptada a personas mayores. Su diseño es simple e intuitivo, sin las complejidades de los teléfonos móviles más modernos.

En ella, vienen preinstaladas algunas aplicaciones como WhatsApp, YouTube o Google Chrome, además de cámara, galería y música. También se incluyen herramientas de salud y cognición para ejercitar la mente y entretenerse.

Wearables

Mejores wearables para pagar tus compras | Foto-de-Björn-Antonissen-en-Unsplash

Otro regalo estrella para estas Navidades son los wearable de monitoreo, unos dispositivos electrónicos que registran datos sobre nuestra salud.

Para las personas mayores, estos dispositivos pueden resultar de gran ayuda, pues no solo registran la actividad física o las constantes vitales, sino que muchos de ellos también incluyen funciones específicas para personas mayores como recordatorios de movimiento o para tomarse la medicación.

Otros muchos también son capaces de detectar caídas y avisar en tiempo real a familiares y servicios de emergencia. Otros incluyen funciones de localización por GPS, botones SOS o servicios de teleasistencia. Todo para la seguridad de los mayores y la tranquilidad de sus familias.

Asistente virtual

Altavoz Alexa | Amazon

Los asistentes virtuales son herramientas que funciones con Inteligencia Artificial que pueden servir de apoyo contra la soledad no deseada y facilitar el día a día de las personas mayores.

Uno de los principales ejemplos es Alexa, el asistente virtual de Amazon, que a través de la comunicación por voz puede ayudar y acompañar a los más mayores

Funciones específicas como Alexa Together o Alexa We Care están diseñadas para ellos, pues cuentan con acceso a línea de ayuda de emergencia, detección de caídas, recordatorios o consejos relacionados con su bienestar.

Auriculares inalámbricos

Auriculares inalámbricos para televisión | Freepik

Una de las principales señales de sordera es el aumento gradual del volumen de la televisión, hasta el punto en el que puede llegar a ser molesto para acompañantes o vecinos. Es por eso por lo que, entre los mejores regalos se incluyen los auriculares inalámbricos especiales para personas mayores.

Los auriculares inalámbricos especiales para televisión se conectan a ella y permiten ver películas o programas sin tener que aumentar el volumen externo. Estos aparatos no tienen complicación en su uso y mejoran el día a día de personas mayores.

Dispositivos de teleasistencia

Botón de teleasistencia | iStock

La tecnología ha marcado un antes y un después a la hora de asistir a personas mayores ante una emergencia gracias a dispositivos de teleasistencia que, pulsando un botón, tanto familiares como servicios de emergencia están al tanto de lo que les sucede a los más mayores.

Algunos de estos dispositivos también incluyen seguimiento GPS, por lo que no solo funcionan dentro de casa sino que los mayores pueden salir de casa con ello y estar seguros en caso de accidentes.