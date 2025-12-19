Luces de Navidad: Cómo ahorrar energía y prevenir incendios

Arrancan las Navidades y muchos hogares ya tienen colocada su decoración navideña, donde el árbol y las luces se convierten en los principales protagonistas. Sin embargo, el uso prolongado de las luces puede suponer un gran impacto en el consumo eléctrico del hogar, así como una serie de peligros si no se toman las medidas adecuadas.

El consumo energético de las luces de Navidad depende del tipo que escojamos, del uso que le demos y de la cantidad de ellas que coloquemos. De esta forma, las luces LED suelen ser una de las mejores opciones, pues son más eficientes al consumir hasta un 80 % de energía. Aun así, abusar de ellas puede generar un gasto significativo.

Por ello, es recomendable no dejar las luces del árbol más de seis horas al día y apagarlas cuando no hay nadie en casa, para evitar accidentes eléctricos. Bomberos de Madrid insisten además en no sobrecargar enchufes para evitar sobrecalentamientos. Es importante utilizar luces homologadas que cumplan con la normativa europea, es decir, que tengan el distintivo CE.

Ubicar el árbol en un lugar adecuado también es fundamental para evitar incendios provocados por las luces. Deben colocarse lejos de fuentes de calor, como estufas, radiadores o chimeneas. Se debe siempre distribuir las luces de manera uniforme por todo el árbol, evitar enredos, no esconder los cables bajo alfombras y optar por regletas de protección contra sobrecargas.

En caso de incendio, Bomberos de Madrid aconsejan cerrar puertas y ventanas al salir de la vivienda siempre que sea posible para evitar la propagación del fuego y del humo. También insisten en la importancia de esperar a los servicios de emergencia en la calle con las llaves de la vivienda, para acelerar y facilitar la intervención.

Durante el resto del año, las luces y cables deben guardarse de forma segura, en un entorno seco y protegido, con el fin de poder reutilizarlas de forma segura.