Consejos para pasar la Navidad con una persona con demencia

La Navidad ha llegado, las calles se llenan de color, luz y también ruido. Sin embargo, para una persona con demencia esta época del año también puede ser algo confusa dependiendo del grado que esta enfermedad tenga. Las reuniones familiares también pueden ser un verdadero reto, por ello si te encuentras por primera vez en esta situación en la que vas a pasar las navidades con un familiar con algún tipo de demencia, el Blog del CRE Alzheimer que colabora con el IMSERSOofrece cinco consejos para pasar una Navidad sin contratiempos.

La demencia es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las funciones cognitivas normalmente asociadas al lenguaje, la memoria o el razonamiento. Existen varios tipos de demencia, el Alzheimer es uno de ellos y es quizá una de las demencias más conocidas y más habituales que sufren las personas mayores.

Para que las personas con demencia se sientan seguras suelen tener unas rutinas, por lo que ahora con la Navidad, lo mejor es intentar conservar en la medida de lo posible estas rutinas, CRE Alzheimer aconseja que se planifiquen las actividades de nuestro familiar o persona a cargo en los momentos que este tenga algo más de lucidez y que se introduzca pequeños momentos festivos dentro de la rutina, como por ejemplo decorar la casa o escuchar algún villancico. Puede ser muy gratificante participar en las tradiciones navideñas, adapta algunas tradiciones que pueda realizar, quizá decorando galletas o viendo fotos y vídeos de recuerdos.

Persona mayor decorando el árbol de Navidad | iStock

Para evitar que se abrumen en las reuniones familiares lo mejor es intentar hacer una celebración sencilla. En la medida de lo posible reduce o limita el número de invitados, mantén un ambiente tranquilo y relajado y proporciona un espacio donde la persona pueda retirarse si se siente abrumado o fatigado.

En cuanto a la alimentación, ten en cuenta que los alimentos sean fáciles de masticar y digerir, aunque sean tiempos de grandes comilonas y comidas especiales, piensa en alimentos que para estas personas sean conocidos y fáciles de manejar y que les facilite la digestión. Supervisa mientras comen para evitar que puedan atragantarse.

Por último, quizá esta Navidad sea diferente a las anteriores, hay que aceptar su nuevo e impredecible comportamiento por la enfermedad y no crear expectativas. Si notas que sufre estrés o ansiedad trata de cambiar a un ambiente más relajante. Además, es importante no agotarse emocionalmente por lo que involucra a más familiares o cuidadores que puedan ayudarte con esta responsabilidad.