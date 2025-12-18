La Navidad de 2025 trae nieve, lluvias y más frío de lo normal, hasta 5ºC menos

La Navidad de 2025 estará marcada por un ambiente inestable y más frío de lo habitual en gran parte de España, con una bajada de temperaturas de entre 3 y 5 ºC en la mitad occidental de la Península, con lluvias y nevadas en numerosas zonas de la Península y Baleares, como han coincidido en señalar las predicciones de Meteored y eltiempo.es.

El meteorólogo de Meteored, Francisco Martín, ha explicado que a últimas horas de este sábado, una nueva vaguada afectará a la Península, lo que favorecerá la entrada de aire frío de origen polar marítimo y a su vez, desde este domingo, propiciará la aparición de nevadas en varios sistemas montañosos del país.

Martín ha detallado que las temperaturas no serán extremas, a pesar de que se mantendrán por debajo de lo normal para estas fechas, lo que aumenta la probabilidad de nevadas en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular. En general, se espera que la nieve se alterne con periodos de cielos despejados y nubosos, sin que las precipitaciones sean continuas durante todo el día.

Al mismo tiempo, Canarias también podría registrar algunos chubascos en sus zonas más montañosas, aunque con menor intensidad que en la Península.

En este sentido, el análisis del divulgador científico de Meteored, Gabriel Bernabé, prevé que las precipitaciones se presenten este domingo en forma de nieve en Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

La cota se situará entre 1.300 y 1.500 metros (m) en gran parte del centro y norte peninsular, pero descenderán entre los 900 y 1.100 m en el noroeste durante la mañana y la noche, pudiendo alcanzar los 500 o los 700 m en zonas concretas de montaña.

De esta forma, los mayores acumulados se concentrarán en las principales cordilleras, en especial en el Sistema Central con hasta 15 cm, el Pirineo oscense con unos 10 centímetros (cm) y entre 5 y 10 cm en el Macizo Galaico, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Sierra Nevada.

En cuanto a temperaturas, Bernabé espera que Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón y Castilla - La Mancha amanezcan este domingo con un ambiente marcado por el frío, con mayor descenso térmico en el noroeste peninsular por la entrada de aire frío desde el Atlántico.

Asimismo, las mínimas podrían rondar los 0 ºC en Oviedo y los 3 ºC en ciudades como Valladolid o Santiago de Compostela, mientras que en zonas costeras del Golfo de Cádiz y del Mediterráneo se mantendrán por encima de los 10ºC gracias al efecto moderador del mar.

En el este, el descenso de las temperaturas será más suave, a la espera de la progresiva llegada del frente frío.

El aire más frío llegará días antes de la Nochebuena

Por su parte, eltiempo.es tiene previsto que este jueves llegue un frente no muy activo que persistirá hasta este sábado. Después, este domingo, otros dos frentes cruzarán el país asociados a una borrasca fría --acompañada por su respectiva vaguada--. Con ellos llegarán más lluvia, nieve y el desplome térmico.

El primer frente entrará en la tarde de este jueves y avanzará hacia el este muy lentamente. A su paso, dejará lluvias en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Madrid y zonas de Castilla - La Mancha y nieve por encima de los 900 a 1.200 metros, en algunas zonas.

En cuanto a las temperaturas, van a descender desde este viernes y tocarán fondo este lunes en gran parte del país. Las máximas ascenderán entre el martes y el miércoles, día de Nochebuena. No obstante, será una recuperación gradual, ya que persistirá un ambiente inestable y de aire frío.

Por su parte, las mínimas tenderán a descender, pero dada la nubosidad y el viento, no se desplomarán de forma notable durante las madrugadas. También helará, y los registros serán bajos en el resto del país, pero no se darán aún heladas muy intensas salvo en zonas de alta montaña.

De cara la próxima semana, este lunes continúan las consecuencias del frente del domingo con fuertes precipitaciones en Aragón, Cataluña e Islas Baleares que serán, además, en forma de nieve por encima de unos 600 m en Aragón y Cataluña, por lo que la nevada podría ser copiosa en algunas zonas.

No obstante, la madrugada de este lunes también entrará una nueva banda frontal desde el noroeste, dirección sureste que, junto con la primera, se debilitará y retirará con el paso de las horas, dejando precipitaciones restringidas a zonas de montaña bien expuestas, como los Pirineos o la cara noroeste de los sistemas béticos.

En las Islas Canarias, durante estos días, continuarán las precipitaciones diarias en la cara norte de las islas. Por el momento, eltiempo.es no espera que sean muy intensas, pero seguirán acumulando litros.

Además, el portal ha precisado que aún no está claro cómo evolucionará la situación del domingo y lunes con exactitud, por lo cual "la incertidumbre para días posteriores es muy elevada". En todo caso, sus modelos parecen indicar que la inestabilidad continuará, probablemente, con una nueva borrasca fría desde el noroeste al resto de España.

En este sentido, espera que, según el escenario actual, este martes la borrasca se desplace hacia el sur por las costas atlánticas de Galicia y Portugal. De ser así, las precipitaciones continuarían durante el día de Nochebuena en gran parte de la Península, en forma de chubascos, aunque con tendencia a remitir a últimas horas.

Mientras que el miércoles, el día de Nochebuena, podría ser algo más estable, ya que España quedaría inmersa en la transición entre esta borrasca y un embolsamiento de aire frío procedente del noreste. Este embolsamiento llegaría al final de dicha jornada, arrastrando aire más frío en capas medias y bajas, por lo que reactivaría las precipitaciones sobre la Península.