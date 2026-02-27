Ana Belén vuelve al cine con Manu Vega en la película Islas, sobre la desconexión humana

Este viernes se estrena Islas, una película dirigida por Marina Seresesky sobre la soledad y la falta de conexión en la sociedad actual, que supone el regreso de la actriz Ana Belén a la gran pantalla en un papel protagonista, acompañada de Manu Vega.

Este drama íntimo con toques de humor se centra en Amparo, una actriz mayor acabada, y Toni, un joven atormentado, que se conocen en un hotel decadente justo cuando están dispuestos a acabar con sus vidas, y construyen un vínculo en el que se revelan sus mayores secretos y vulnerabilidades.

Se trata de dos personajes que "cargan con una mochila bien pesada" y que al encontrarse "se escuchan y se apoyan, independientemente de que cada uno mire por sí mismo", señalan Ana Belén y Vega en una entrevista con EFE.

A ambos les cautivó el guion, y aseguran que el rodaje fue "un lujo" porque lograron "un tándem muy potente" entre ellos, en palabras de la actriz, quien recuerda que "una película no la hace un director solo, ni un actor, ni un jefe de fotografía, es un equipo".

De igual forma, Vega destaca lo gratificante que fue interpretar "un personaje que tiene un recorrido impresionante" y trabajar con Ana Belén, que para él "es la mayor razón por la cual todo cobra otra dimensión".

La película ahonda en la pérdida de la fama, una realidad que Ana Belén reconoce haber presenciado a su alrededor, tanto en actores como en actrices.

"Algo a lo que hay que acostumbrarse cuando empiezas en esta profesión es que no siempre puedes gustar, y no siempre lo haces bien", reflexiona.

Imagen cedida de la película 'Islas' protagonizada por Ana Belén y Manu Vega. | EFE

La soledad en un mundo hiperconectado

La película, rodada en Tenerife a lo largo de un mes, se ambienta en un hotel que, en una primera impresión, parece un lugar "espantoso", apunta el actor, para quien la clave ha sido "fotografiar de manera increíble" ese espacio.

La elección del emplazamiento tiene un significado, afirma la directora Marina Seresesky: "El hotel me encantaba porque tiene una estructura y una dimensión de vida suspendida, en la que te sientes solo".

Seresesky aclara que grabar en "una isla que tiene mucha luz, pero también grandes extensiones donde no hay nadie" le ha permitido reflejar la soledad cotidiana.

"Siento que esa hiperconectividad que tenemos ahora nos lleva a estar mas aislados, a sentir mucho dolor, a no saber cómo relacionarnos", confiesa la cineasta, que plasma en el filme una realidad donde "todo el mundo esta fuera de sí, mirando para otro lado".

Le interesaba este contexto para mostrar cómo, "a pesar de ser polos opuestos", dos personas "se encuentran y se salvan el uno al otro".

Inspirada por directores que hablan de la tristeza, como Roy Andersson, Seresesky buscaba el "estilo de 'Esperando a Godot'", donde los personajes "esperan algo de la vida, que parece que nunca va a llegar", una sensación con la que, dice, todo el público se puede identificar.

En el filme también aborda temas habituales de sus producciones, como la inmigración, una problemática "fundamental" en Canarias que siempre le ha preocupado y que le inspiró parte de la película.

"En uno de los hoteles donde me quedé había un grupo de subsaharianos que habían llegado en una patera, no tenían donde alojarles y se habían quedado en el hotel. Nadie les hablaba y ellos tampoco sabían cómo relacionarse".

"Yo también soy inmigrante", concluye la cineasta, y aunque no viva personalmente ninguno de esos problemas, considera que "hay que seguir hablando de esta falta de empatía hacia el otro".