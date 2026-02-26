María Luisa Solá, la voz española de Susan Sarandon: "En esta ocasión sí que voy a ir a los Goya, aunque esté lesionada"

La dobladora María Luisa Solá fue uno de los nombres propios de la gala de los Goya en 2024, cuando Sigourney Weaver la mencionó al recoger el Goya Internacional, que en esta 40 edición recogerá Susan Sarandon, a quien también pone voz en España y a la que ha doblado en 68 ocasiones.

"Creo que es la actriz que más he doblado. Somos viejas amigas", ha asegurado la dobladora en una entrevista con Europa Press en la que confirma que irá a gala de este año, que se celebra en Barcelona. "En esta ocasión, sí que voy a ir a la gala, a pesar de que voy en una silla de ruedas porque me rompí un tobillo hace unos días. Pero me hace mucha ilusión conocerla y estar cerca de ella en una noche tan bonita y tan mágica del cine", ha afirmado.

En este sentido, Solá confiesa que le gustaría "tener un momento" con Sarandon para hablar con ella. "Sería maravilloso", subraya. Además, la dobladora agradece el gesto de la Academia de Cine: "En 2024, me llamaron con muy poco tiempo de antelación y como había huelga de tractores, no pude ir porque era difícil".

Sobre ese posible encuentro con Susan Sarandon, María Luisa Solá avanza que le dirá que es muy feliz doblándola y que recibe sus trabajos "con mucha alegría". "Cada vez que doblas a una actriz que has hecho tanto es como recuperar a una amiga que no ves desde hace tiempo. Para mí es disfrutar de su talento porque hace un trabajo maravilloso", ha reiterado.

En la gala de 2024, Sigourney Weaver aseguró, al recoger el Goya Internacional, que María Luisa Solá debería haber estado con ella en el escenario y alabó su trabajo. "Mi amigo Bill Murray siempre me dice que mi interpretación es mucho mejor doblada al español, así que la actriz que me dobla debería estar aquí arriba. María Luisa Solá me ha doblado en más de 30 películas, empezando con Alien. María, espero que me estés viendo esta noche, porque te lo agradezco desde el fondo de mi corazón", señaló la actriz.

En esta ocasión, la dobladora no cree que pueda estar en el escenario con Sarandon, aunque enfatiza que ella estará "súper contenta" al ver a la galardonada con su Goya Internacional. La española ha destacado entre la filmografía de Sarandon la película El aceite de la vida (1992) o Pena de muerte (1995), donde la actriz "estaba sufriendo y padeciendo".

"Yo la he doblado en películas impresionantes y preciosas y en algunas muy difíciles. En 'Pena de muerte' fue complicado porque ella estaba muy bien y tú tienes que intentar estar a su altura. Y eso muchas veces es un poco difícil", ha manifestado.

Pese a que en 2024 María Luisa Solá sugirió un premio Goya a los dobladores, ese reconocimiento aún no se ha materializado. Aún así, ella estará presente en los Goya en nombre de todo el sector. "Voy a estar allí como toda una profesión y eso ya es muy importante", ha subrayado.