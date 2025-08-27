Muere Rainer Weiss, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, a los 92 años

El físico norteamericano de origen alemán ganador del Premio Nobel de Física y del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 2017 Rainer Weiss ha fallecido, según ha confirmado la Fundación Princesa de Asturias.

Weiss fue galardonado ese año junto a Kip S. Thorne, Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO (Observatorio de ondas Gravitatorias por Interferometría Láser). Recibió el premio tras el descubrimiento de las ondas gravitacionales, considerado por muchos como el descubrimiento del siglo.

El científico estuvo en Oviedo en la ceremonia de entrega del galardón en 2017, que recogió de manos del Rey de España Don Felipe de Borbón.

Weiss huyó de la Alemania Nazi a Estados Unidos y se formó en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Lugar desde el que hizo sus investigaciones y que lo dio a conocer al mundo.

Ahora, a sus 92 años, Weiss nos ha dejado. Pero sus descubrimientos dejan un legado imborrable para la ciencia.