HablandoEnPlata

Estilo de vida

¿Qué estás buscando?

RECIBIÓ EL PREMIO EN 2017

Muere Rainer Weiss, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, a los 92 años

Rainer Weiss, quien fuera galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2017, ha muerto a los 92 años.

Rainer Weiss recibiendo el Premio Princesa de Asturias

Foto: Europa Press

Publicidad

Europa Press
Publicado:

El físico norteamericano de origen alemán ganador del Premio Nobel de Física y del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el 2017 Rainer Weiss ha fallecido, según ha confirmado la Fundación Princesa de Asturias.

Weiss fue galardonado ese año junto a Kip S. Thorne, Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO (Observatorio de ondas Gravitatorias por Interferometría Láser). Recibió el premio tras el descubrimiento de las ondas gravitacionales, considerado por muchos como el descubrimiento del siglo.

El científico estuvo en Oviedo en la ceremonia de entrega del galardón en 2017, que recogió de manos del Rey de España Don Felipe de Borbón.

Weiss huyó de la Alemania Nazi a Estados Unidos y se formó en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Lugar desde el que hizo sus investigaciones y que lo dio a conocer al mundo.

Ahora, a sus 92 años, Weiss nos ha dejado. Pero sus descubrimientos dejan un legado imborrable para la ciencia.

Vivir bien con poco: Los cuatro lugares de España ideales para la jubilación

Personas mayores disfrutando de la playa
Hablando en Plata» Estilo de vida

Publicidad

Publicidad