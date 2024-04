Joan Manuel Serrat, tras la distinción por el Premio Princesa de Asturias: "Me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido"

El cantautor Joan Manuel Serrat, distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, ha mostrado su gratitud por la distinción, que reconoce un trabajo de décadas, y ha afirmado: "En este momento me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido".

A los ochenta años de edad, cree que se trata de un "buen colofón" a su trayectoria y ha deseado que la vida sea "generosa" y la pueda seguir disfrutando.

"Me siento bastante contento con mi vida. Procuro distinguir los momentos más claros de los más turbios, los que me han producido más satisfacción de los que no. Hecho esto, los junto todos, y me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido en esta vida. Espero que sea generosa y me permita disfrutarla en el tiempo", ha señalado.

Cuando ha recibido la llamada telefónica para comunicarle el premio, ha dicho haber vivido un "momento muy inesperado y feliz", que no ha impedido que haya continuado con lo que tenía previsto hacer como renovar el carnet de conducir, ir al notario con su hija y comer, después, con la familia.

Ha bromeado, justamente, con que para hoy tenía otra idea de jornada, y también que ya ha anotado que el 28 de octubre tendrá el día ocupado porque es cuando se entrega el premio, que ha recibido con "extraordinaria satisfacción, alegría, gratitud, emoción, con sorpresa".

No ha obviado que han pasado un par de años desde que anunció su retirada, algo que hizo porque quiso, y ha agregado que sigue escribiendo, aunque no para publicar, también algunas canciones, sin ningún compromiso, porque tampoco ve dónde darlas a conocer.

"Yo pongo la radio y no escucho muchas cosas y me hablan de internet y de colgar canciones y me suena más al 'Cluedo' que a una cosa artística", ha confesado.

Sintiéndose "hijo de una cadena", que espera continúe en el futuro, también confía en tener tiempo para disfrutar con "la serenidad y la distancia que merece" el premio Princesa de Asturias, que en ediciones anteriores han ganado otros cantantes como Bob Dylan y Leonard Cohen.

Joan Manuel Serrat | EFE I Andreu Esteban

Es un premio prestigioso en cualquiera de sus disciplinas

"Es un premio -ha destacado- que en cualquiera de sus disciplinas es sumamente prestigioso, no sólo en el apartado de las Artes, también en el de las Letras, las Ciencias, en cada una de sus modalidades".

Cuando le han preguntado por las reticencias que supone para algunos que el premio tenga que ver con una monarquía, lo ha despachado rápido: "Pues que le cambien el nombre al premio" y ha rememorado que él había formado parte de uno de los jurados, hace más de treinta años, con lo que sería "muy sorprendente" que renunciara ahora.

Sin sentirse abanderado de ninguna causa, aunque sí cómplice de todo en lo que se ha implicado a lo largo de los años, ha reivindicado catalán y castellano con la certeza de que es alguien que tiene estos dos idiomas como una forma de "entenderse y existir", conviviendo en él con "toda naturalidad y sin necesidad de utilizar ningún diccionario para pasar de una a otra".

El Noi del Poble Sec ha respondido, por otra parte, que actualmente una de sus máximas preocupaciones es la cuestión ecológica, la relación del hombre con el planeta, aunque ha considerado que la gente se está "empezando a dar cuenta de que esto se está yendo a pique por el maltrato al medio".

Tampoco ha dejado pasar que le preocupa la "pérdida de fe" de la ciudadanía con la política y con el sistema democrático.

No ha obviado tampoco que desde que se ha conocido la noticia de su premio ha recibido numerosas felicitaciones, hasta el punto de que se ha apartado de su teléfono móvil, que no paraba de vibrar.

El artífice de 'Mediterráneo' ha concluido sonriente su comparecencia con un: "Sed tan felices como yo lo soy hoy".