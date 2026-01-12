Menús escolares también para personas mayores, un colegio en Corbins reparte para niños y mayores

En Corbins, un pequeño pueblo de Lleida, cuidan a los pequeños pero no se olvidan de los mayores. Se trata de una iniciativa solidaria en la que aseguran que todos sus habitantes puedan alimentarse y de manera saludable. El pilar fundamental se sostiene gracias a la cocinera del colegio, que prepara el menú escolar tanto para los alumnos como para las personas mayores que están solas o que por algún motivo no pueden cocinar. Asegura que se emplean productos de proximidad y que son comidas variadas, algo que valoran tanto alumnos como jubilados.

Cada día, personal del Ayuntamiento del municipio recoge el pedido, y la Asociación de Jubilados y Jubiladas se encarga del resto. El lugar del reparto está al lado de la escuela, en el Casal D'Avis, donde a partir de las 12:00 horas del mediodía se comienzan a distribuir los envases preparados a quienes se hayan inscrito previamente. El menú cuesta 6 euros, con comida recién hecha y equilibrada, y al día se elaboran unos 90. De ellos, la escuela se queda alrededor de 65, la llar d'infants 10 y el resto se destina a los mayores que lo solicitan.

"Se trata de un menú equilibrado con dieta mediterránea y recién hecho, que es lo que más les gusta" y añade "con este servicio podemos ver que si alguien no se encuentra bien o hace días que no lo vemos estamos atentos, esta iniciativa hace que hagamos comunidad", relata Jordi Verdú alcalde de Corbins .

Pero tampoco se olvidan de aquellos que tienen problemas de movilidad. Se encargan de llevarles el menú a casa a quienes lo necesiten, y también ofrecen el comedor del casal de jubilados para que puedan disfrutar de las comidas mientras socializan con sus vecinos. Son comedores sociales para la tercera edad que nacen gracias a los comedores escolares infantiles, un gesto solidario en el que además se evita desaprovechar la comida, algo que celebra la localidad, de 1.500 habitantes.