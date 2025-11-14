Antoñana (Álava) da sus primeros pasos en su servicio de comedor para personas mayores

Antoñana es uno de los municipios de la Montaña Alavesa en la que viven principalmente personas mayores. La región cuenta con un centro social que ahora ofrece a estas personas un servicio de menú a precio asequible.

En este contexto, la Junta Administrativa de Antoñana ya ha realizado una primera prueba de su nuevo servicio de comedor social para personas mayores del municipio.

Apoyado por el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, este nuevo proyecto permite que mayores puedan acudir al centro de lunes a viernes a mediodía para comer saludable y reforzar sus relaciones sociales.

El centro cuenta con una cocina industrial y una sala con mesas, sillas y televisión. Además, dispone de accesos y baños adaptados para personas con movilidad reducida.

Se trata de una primera prueba para la mejora de las condiciones del medio rural, en el que un restaurante de la comarca elabora estas comidas y las sirven en el centro social. En la iniciativa también colabora el centro comarcal de salud San Mateo, de Osakidetza.

El proyecto, que está pensado para aquellas personas mayores de 65 años y residentes de la localidad de Antoñana, no solo busca ofrecer una comida adecuada que cumpla con las necesidades nutricionales de estas personas, sino también facilitarles un desarrollo de habilidades sociales.

Una forma de ofrecer un estilo de vida saludable a la vez que se lucha contra la soledad no deseada.