Los mejores países para jubilarse este 2026, entre ellos España

En España se goza en general de una buena calidad de vida, buen clima, buena gastronomía, acceso a un sistema público de salud y mucha oferta de entretenimiento y ocio. Y aunque como todo tiene sus más y sus menos, es un país agradable para vivir, sobre todo según el Índice Global Anualsobre lugares para jubilarse de este 2026 que propone International Living.

Ante un mundo que cambia rápidamente, el coste de la vida, los visados o incluso el cambio climático pueden ser determinantes para elegir un buen lugar para disfrutar al máximo de la jubilación. Por esta razón un grupo de expertos ha comparado hasta 24 países en los que han valorado el coste de la vida, el acceso a la sanidad, el clima, las viviendas y numerosos parámetros más para realizar este Índice Global. Aunque en 2025 ya colocaron a España entre uno de los favoritos en su top 10, este 2026 vuelve a repetir en la lista, aunque desciende un par de puestos.

En el número 10 encontramos a Malasia donde definen que el tiempo parece que pasa lentamente donde ciudades como Penang se sienten seguras, tranquilas y afectuosas. En el puesto número 9 encontramos a Tailandia, un lugar donde la vida es fácil y sencilla.

En octavo lugar estaría España, que la definen como un lugar seguro, brillante y donde puedes encontrar la calma y la paz y aunque en los últimos años no es tan asequible ya que el precio de la vivienda es cada vez mayor, sin embargo, sigue siendo un lugar confortable para vivir. La sanidad, el coste de la vida, la vida social o el clima siguen siendo sus puntos más fuertes.

En el séptimo puesto estaría Francia, seguido por Italia en el sexto puesto y de ahí saltamos a México que se coloca en el quinto lugar.

Nuestros vecinos portugueses se llevan el cuarto puesto donde también destacan su acceso a la sanidad, seguridad y costes manejables para vivir además de su increíble orografía.

En el top tres encontraríamos Costa Rica, Panamá y en primera posición Grecia. Un país que quizá hasta ahora estaba más desapercibido en el radar como un buen país para retirarse pero que este año se coloca como el favorito según este Índice. Además del clima, su vida social y el coste más económico de su estilo de vida, hacen de ella un destino atractivo con una gran calidad de vida.