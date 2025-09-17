Japón bate el récord mundial de personas centenarias

Japón es uno de los países con más esperanza de vida del mundo y una buena muestra de ello es que según los últimos datos que ha facilitado el ministerio de salud japones es que 99.763 personas que viven en este país tienen más de 100 años. Curiosamente de este dato 87.784 personas son mujeres, es decir el 88%.

Actualmente la persona de mayor edad en Japón es una mujer de 114 años llamada Shigeko Kagawa. En cuanto a los hombres Kiyotaka Mizuno, de 111 años es el más longevo del país.

Aunque actualmente según el Gerontology Research Group, una base de datos de supercentenarios, el título de la mujer más longeva del mundo recaería en Ethel Caterham, una mujer británica que celebro su 116 cumpleaños el pasado agosto.

La supercentenaria española Maria Branyas falleció a los 117 años de edad, y también ostentó este título, siendo la persona más longeva de todos los tiempos en España y la octava del mundo.

Las mujeres españolas son las más longevas de la Unión Europea

España también es uno de los países con más longevidad del mundo y también de la Unión Europea, según determinó un estudio donde hasta seis regiones españolas las mujeres superaban la media europea en cuanto a longevidad.