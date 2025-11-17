HablandoEnPlata

Galicia abre plazo para inscribirse en Xuntos polo Nadal 2025, un programa para que personas mayores pasen las navidades acompañadas

Un año más, la Consellería de Política Social e Igualdade de Galicia impulsa esta iniciativa para que personas mayores de 60 años no pasen solas la Navidad.

Hombre mayor que siente soledad en Navidad

Lidia Béjar
Se acercan la Navidad y la Xunta de Galicia mantiene abierto el plazo para inscribirse en el programa Xuntos polo Nadal hasta el próximo 26 de noviembre, una actividad organizada a través de la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

Se trata de una iniciativa pensada para personas mayores de 60 años que estén solas y deseen pasar estas fechas acompañadas.

En total se ofertan 270 plazas. 130 en las residencias de Tiempo Libre de O Carballiño para solicitantes de las provincias de Pontevedra y Lugo, y 140 para la residencia de Panxón, en Nigrán, para participantes procedentes de las provincias de A Coruña y Ourense.

El programa se desarrollará entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, en tres turnos diferentes, de los cuales los participantes deberán elegir uno: del 23 de diciembre al 7 de enero, del 23 al 30 de diciembre o del 31 de diciembre al 7 de enero.

Requisitos

Para poder inscribirse en el programa, se requiere estar empadronado en Galicia, tener 60 años o más, vivir solo en su domicilio y no tener a nadie con quien pasar estas fechas. Además, estas personas deben valerse por sí mismas y desde la Consellería recomiendan estar vacunado de la gripe o Covid-19.

Tendrán preferencia las personas que hayan perdido a su cónyuge o pareja en los últimos años, las personas de mayor edad y aquellos que nunca hayan disfrutado del programa.

¿Qué incluye?

El programa incluye alojamiento en habitaciones compartidas, manutención en régimen de pensión completa, actividades socioculturales y transporte en autobús desde las ciudades de A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Las solicitudes podrán realizarse de forma presencial o telemática a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La petición debe ir acompañada de la declaración responsable y del informe social incluidos en los modelos oficiales de la convocatoria.

