Galicia abre plazo para inscribirse en Xuntos polo Nadal 2025, un programa para que personas mayores pasen las navidades acompañadas

Se acercan la Navidad y la Xunta de Galicia mantiene abierto el plazo para inscribirse en el programa Xuntos polo Nadal hasta el próximo 26 de noviembre, una actividad organizada a través de la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria.

Se trata de una iniciativa pensada para personas mayores de 60 años que estén solas y deseen pasar estas fechas acompañadas.

En total se ofertan 270 plazas. 130 en las residencias de Tiempo Libre de O Carballiño para solicitantes de las provincias de Pontevedra y Lugo, y 140 para la residencia de Panxón, en Nigrán, para participantes procedentes de las provincias de A Coruña y Ourense.

El programa se desarrollará entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, en tres turnos diferentes, de los cuales los participantes deberán elegir uno: del 23 de diciembre al 7 de enero, del 23 al 30 de diciembre o del 31 de diciembre al 7 de enero.

Requisitos

Para poder inscribirse en el programa, se requiere estar empadronado en Galicia, tener 60 años o más, vivir solo en su domicilio y no tener a nadie con quien pasar estas fechas. Además, estas personas deben valerse por sí mismas y desde la Consellería recomiendan estar vacunado de la gripe o Covid-19.

Tendrán preferencia las personas que hayan perdido a su cónyuge o pareja en los últimos años, las personas de mayor edad y aquellos que nunca hayan disfrutado del programa.

¿Qué incluye?

El programa incluye alojamiento en habitaciones compartidas, manutención en régimen de pensión completa, actividades socioculturales y transporte en autobús desde las ciudades de A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Las solicitudes podrán realizarse de forma presencial o telemática a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia. La petición debe ir acompañada de la declaración responsable y del informe social incluidos en los modelos oficiales de la convocatoria.