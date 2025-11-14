Barcelona coloca una placa en la casa natal de José Sazatornil, Saza

La ciudad de Barcelona ha homenajeado al actor José Sazatornil (Barcelona, 1925​-Madrid, 2015), conocido como Saza, con la colocación este viernes de una placa conmemorativa en la fachada de su casa natal, en el distrito de Ciutat Vella, donde vivió con su familia los primeros años de su vida.

Familiares del actor, representantes del mundo de la interpretación y del Ayuntamiento de Barcelona han participado en el homenaje, frente al 74, bis de la calle de Sant Pere Más Alt, en el barrio de Sant Pere.

Según ha informado el consistorio, en el acto familia ha destacado la vinculación que mantuvo Sazatornil con el barrio de su niñez y sus inicios en el teatro de proximidad en Barcelona.

Su nieta Cristina Arriaga ha agradecido el homenaje y ha remachado su intervención rememorando la frase mítica que se atribuye al actor: "Gracias mil os da Sazatornil".

Su sobrino-nieto Manel Casal ha hecho una glosa de cómo Sazatornil vivió sus primeros años como vecino de la ciudad de Barcelona.

José Sazatornil también estudió en el barrio de Sant Pere e inició la vida laboral en una sastrería de la calle Condal, antes de dedicarse plenamente al teatro y la interpretación, prácticamente, siempre en Madrid.