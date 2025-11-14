El mandil de la cocina de toda la vida se vuelve un icono de la moda en París

Pocos accesorios domésticos nos han acompañado tanto como el mandil de cocina. Concebido como una protección ante humo y manchas, el delantal ha evolucionado hacia un símbolo de identidad culinaria, una prenda importante ymuy común en hogares españoles.

Pero esto ha dado un paso más allá y la moda ha querido transformar un simple accesorio en estilo y es que Miu Miu ha conseguido que el mandil de la cocina sea el protagonista de la colección Primavera-Verano 2026, presentada en la Paris Fashion Week.

Desfile MiuMiu 2025 | Gtres

Esta nueva colección pretende recuperar la esencia de la historia y dignificar una prenda con mucha historia. Un choque entre memoria y modernidad: una indumentaria funcional que ahora pasa a ser una lujosa seña de identidad.

El mandil que desfila por las pasarelas se reinventa, pues los estampados florales propios de los años 50 ahora se plasman en cuero, satén o algodón crudo, un choque entre tradición y lujo.

Este cambio de paradigma supone un reto cultural, pues recupera un accesorio ligado a los quehaceres domésticos y lo coloca ante el foco de la moda. Además, evoca nostalgia y con ello, Miu Miu diluye las barreras entre lo funcional y lo decorativo. Una reinterpretación de lo cotidiano y doméstico.

Lo que se refugiaba en lo doméstico ahora lo lucen modelos, esa prenda que todos tenemos en nuestras cocinas ahora desfila por las pasarelas. Hablamos de un resurgimiento que establece un vínculo con la historia de generaciones anteriores. Una nueva reinterpretación que demuestra como lo cotidiano puede convertirse en extraordinario.