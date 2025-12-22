Estas son algunas aplicaciones para comprobar si tus décimos de Lotería de Navidad están premiados

El día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya ha llegado y son muchos los que esperan con los décimos en la mano con la esperanza de que este año les sonría la suerte. Los niños de San Ildefonso son los encargados de cantar los números premiados y una vez termine el sorteo, podrás revisar tus décimos a través de varias aplicaciones.

La plataforma oficial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) es una de ellas. Para acceder, los usuarios deberán registrarse y confirmar que son mayores de edad. Esta app, disponible en iOS y Android, permite comprobar no solo los décimos premiados de la Lotería de Navidad, sino también los de otros sorteos.

El escáner para resultados de Loterías y Apuestas es otra opción, en la que no hace falta escribir el número, basta con escanear el código de barras del décimo para que la app guarde el número y te notifique en caso de que haya sido premiado. Scanlotería funciona de forma similar, pero esta solo está disponible para Android.

TuLotero está disponible tanto para iOS como Android, aunque también puede utilizarse desde navegadores web. En caso de que el décimo esté premiado, la aplicación permite utilizar sus servicios para cobrarlo al momento.

Con la aplicación de iPremio se pueden hacer comprobaciones instantáneas o guardar los números para que la app te notifique en caso de estar premiados. Esta aplicación solo está disponible para dispositivos iOS.