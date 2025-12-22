¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado hoy, 22 de diciembre, ya ha comenzado a repartir suerte. Son muchos los que ahora mismo están siguiendo el sorteo con la esperanza de que los niños de San Ildefonso les ayuden a conseguir algún premio.

A lo largo del día de hoy se repartirá un total de 2.772 millones de euros pero, ¿cuál es el plazo para cobrar los premios? El derecho a cobro caduca a los tres meses a partir del día siguiente de la celebración del sorteo. Esto quiere decir que se podrá cobrar los premios desde esta misma tarde, una vez haya acabado el sorteo y se hayan verificado los números extraídos, hasta el 23 de marzo de 2026.

Loterías y Apuestas del Estado recuerda además que, para cobrar el premio, se debe presentar el décimo o el resguardo premiado, pues con la emoción, muchos se olvidan de lo más importante.

Para cobrar el premio no es necesario acudir a la misma administración o establecimiento donde se compró el décimo. Los premios de una cantidad hasta los 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería autorizada. El premio se puede cobrar en metálico o a través de bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, este se cobrará en las entidades financieras autorizadas, es decir, BBVA y CaixaBank.

Puede resultar extraño, pero cada año muchos décimos premiados se quedan sin cobrar. Este dinero se contabiliza como ingresos extraordinarios para Loterías y Apuestas del Estado. Para no quedarnos sin el premio, es importante revisar todos los décimos que hayamos comprado y tener en cuenta estos plazos de cobro.