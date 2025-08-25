Un abuelo de 93 años vive su primera vez en Disneyland gracias a su nieta y emociona a todo TikTok

La ilusión de vivir algo nuevo puede llegar a cualquier edad. Así lo demuestra Frank, un abuelo de 93 años que visitó Disneyland por primera vez gracias a su nieta Jasmine. Aunque necesitó de su silla eléctrica para recorrer el parque, nada le impidió sumarse a la experiencia y compartir con ella un día lleno de risas y recuerdos inolvidables. Puedes ver el vídeo arriba.

Jasmine, de 28 años y residente en Santa Fe (Nuevo México), sabía que su abuelo nunca había subido a una atracción, así que decidió regalarle esa vivencia. Desde meses antes le habló del plan para asegurarse de que él se sentía preparado. "No quería que fuera una sorpresa, quería estar segura de que se sentía con fuerzas, especialmente teniendo en cuenta su edad", explicó.

Abuelo Disney | Caters News

El día en Disneyland superó las expectativas. Frank pudo conocer a Mickey Mouse, abrazar a Goofy y subirse por primera vez a atracciones tan emblemáticas como Piratas del Caribe y Peter Pan. Para Jasmine, lo más emotivo fue ver cómo disfrutaba su abuelo. "Estaba abrumada de alegría. Mi corazón estuvo lleno todo el día", aseguró. Ella también recuerda que, para su abuelo, lo más especial fue el tiempo compartido: "Su parte favorita fue pasar tiempo conmigo".

El vídeo ya acumula más de 900.000 visualizaciones en TikTok y ha recibido cientos de mensajes. Frank, que define la visita como "una experiencia única en la vida", no planea regresar al parque, pero ya tiene otra primera vez apuntada en su agenda: en septiembre asistirá con Jasmine a un concierto de The Eagles, una de sus bandas favoritas.