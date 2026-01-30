CEATE ha celebrado la jornada de voluntariado cultural con cerca de 200 voluntarios mayores

El Museo Casa de la Moneda ha acogido la Jornada de Voluntarios Culturales Mayores de CEATE en donde se ha hablado sobre las oportunidades que se abren en este año 2026 y de la organización. Cerca de 200 voluntarios mayores culturales han compartido experiencias y opiniones en una jornada que ha contado con la presencia del Rafael Feria y Pérez, director del Museo Casa de la Moneda que ha señalado que los voluntarios "son el contacto de la sociedad española con el Museo de la Casa de la Moneda".

Ignacio Ayres, director general de servicios sociales e integración de la Comunidad de Madrid, durante su intervención ha comentado que "la cultura puede ser transversal en la incorporación a través de los servicios sociales de las personas a la sociedad" y Silvia Saavedra, directora general de mayores y prevención de la Soledad no Deseada del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado que se queda con la impresión de que "sinceramente os gusta lo que hacéis y queréis además compartirle que más personas" se unan al voluntariado. Durante la jornada, tanto el equipo directivo como el técnico han ido desarrollando cada uno de los programas y acciones de CEATE del año 2025 y de puesta de largo en 2026.

Jornadas de Voluntariado Cultural | CEATE

Una institución y mayores activos

Gonzalo Berzosa, presidente de CEATE ha realizado una fotografía y radiografía de la entidad, junto con los tres principios con los cual se rige a diario. Tal y como ha explicado Berzosa, "déficit relacional", "necesidad de estímulos", "necesidad de reconocimientos" y por último el bienestar es un estado de armonía que permite "sentirse bien con uno mismo". Conocer la organización y el plan de trabajo ha sido desarrollado durante el turno de Francisco González, vicepresidente de CEATE, dando valor y prioridad al sustento de la entidad que son los voluntarios, los museos, espacios culturales y las instituciones. "Expansión, compromiso", "intergeneracional e inclusión" son palabras clave de cada uno de los programas y actividades que desarrollamos, tal y como ha explicado en su intervención Montserrat Botaya, secretaria general de CEATE.

Terminando su intervención con un gran lema para la entidad, "el conocimiento no se jubila" Julio Robredo, como tesorero y Fernando Sánchez coordinador de Administración y finanzas dieron las claves para que el proyecto de la entidad siga adelante y crezca desde un punto de vista económico. Gracias a las colaboraciones principalmente públicas.

Jornada Voluntarios Culturales | CEATE

Cuatro programas, cuatro mesas para conocerlos

Las mesas de trabajo se han iniciado con el principal programa de CEATE. Voluntarios Culturales Mayores enseña museos, espacios culturales de la mano de 562 voluntarios en la Comunidad de Madrid siendo más de 350 voluntarios en el resto de España. Durante su intervención Raquel Ávila, coordinadora del programa junto con Félix Martín, Rosa Díaz y Francisco Marín han compartido su experiencia dando importancia a la formación que reciben desde el primer momento entre la entidad y los lugares culturales.

Después ha sido el turno de Cultura y Bienestar, donde las palabras "romper la rutina", "democratizar la cultura" y "gratitud" han sido clave para conocer el programa. Ángel Noci, técnico del proyecto ha sido el encargado con Francisco Perona, Matilde Muñoz y Pedro Rodríguez de explicar este programa pionero donde los voluntarios culturales visitan centros residenciales y centros de día de personas mayores.

Yolanda Arroyo, coordinadora de la expansión territorial junto con Luís Gómez, Laura Lapides, Antonio Sazatornil y Maria Luisa Casilla han sido los encargados de dar a conocer los objetivos y los beneficios del voluntariado cultural mayor. Han destacado durante la intervención la participación activa, la mayor dinamización cultural y la preservación de la cultura local y memoria colectiva.

Por último, han cerrado esta bloque, Mónica Gómez, coordinadora del programa Campus Mayor Conocimiento, Cristóbal Calderón y Ángel Noci, como técnico en esta ocasión de la comunicación y difusión. La mesa de formación y comunicación ha permitido responder a por qué es necesario una plataforma online, donde se facilita el acceso a la formación y se adapta los ritmos y tiempos. Creación de una nueva herramienta para permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades. En el año 2025 han participado 400 alumnos en los cuatro curso puestos en marcha con una satisfacción de 9 sobre 10.