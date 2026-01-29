¿Qué ocurre con mi mascota si fallezco?

Las personas mayores, sobre todo si viven solas, suelen encontrar un gran consuelo en la compañía de sus mascotas. Cuando se tiene una edad muy avanzada es normal que exista la preocupación de qué puede ocurrir con su querido animal de compañía en caso de fallecer de forma inesperada.

Ante este temor, lo ideal en estos casos es que se designe en un testamento la persona que quieres que te se haga cargo de tu mascota en caso de fallecer antes que ella.

Si no existiera un testamento, el cuidado del animal pasaría a los herederos legales. No obstante, si ningún heredero se quisiera hacer cargo o el fallecido no tuviera más familia, en estos casos es la Administración quién se hace cargo del animal.

Según nuestro Código Civil, desde la reforma de 2022 (Ley 17/2021) se considera a los animales seres sintientes por los que tienen que ser tratados con sensibilidad.

También se puede dar el caso contrario, es decir, que más de un heredero quiera hacerse cargo del animal, en este caso el Código Civil señala que si no existe acuerdo unánime "la autoridad judicial decidirá su destino teniendo en cuenta el bienestar del animal"

Por otro lado, existen recursos para que te asegures que tu mascota estará bien si falleces. Si no tienes herederos puedes legar tus bienes a una asociación o protectora que a cambio de que se aseguren del bienestar del animal puedan heredar los bienes que dejas en herencia.

En caso de tener herederos, si se podría solicitar en el tercio de libre disposición en un testamento que dentro de las cláusulas para poder tomar parte de esta porción de la herencia se reclame el cuidado del animal. De esta forma, el heredero solo podría reclamar los bienes una vez falleciera la mascota. Si hubiera abuso o maltrato, tampoco se tendría derecho a esta herencia.