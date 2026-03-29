Estas son las mejores Torrijas que puedes encontrar en el super, según la OCU

Aunque en el supermercado podemos encontrar ya panes específicamente pensados para hacer la tradicional receta de torrijas que se suele degustar en Semana Santa, cada vez son más las superficies de supermercados que apuestan por el producto ya finalizado. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha analizado 7 torrijas ya finalizadas que podemos comprar en el super. En su análisis los especialistas han observado la jugosidad, la textura, el sabor, los excesos de grasa así como también el uso de aditivos, azúcares o el uso de miel o jarabes.

Finalmente, la OCU destaca que este tipo de productos siguen pecando de exceso de aditivos, habiendo encontrado hasta 14 distintos y unos 5 de media en cada torrija. Muchos también han sustituido el azúcar por jarabes de glucosa y fructosa. La conclusión final es que en general la textura de las torrijas de supermercado ha mejorado en comparación a otros años siendo ahora más tiernas y jugosas. Han valorado especialmente dos productos.

Torrijas | Freepik

Las torrijas de El obrador de El Corte Inglés, que destacaba por no presentar aditivos en sus ingredientes ni tampoco el uso de jarabes. Señalan que la recetas es la más parecida al original, aunque deberían mejorar la información de su etiquetado.

También destacan el producto de El horno de Mercadona, quién ha obtenido la nota más elevada en la degustación, aunque en este caso si tiene hasta 7 aditivos en sus ingredientes.

Por lo tanto, si te apetece este típico dulce de Semana Santa pero te da pereza hacerlo siempre puedes probar algunas de estas opciones para degustarlos, aunque no sabrán igual que la receta de siempre.