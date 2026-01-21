TEATRO
El escondite de la abuela, la obra que reivindica el valor de las personas mayores en la sociedad
Tras su paso por varias localidades españolas, llega este fin de semana a Zaragoza, la obra de títeres El escondite de la abuela, que pone en valor la sabiduría y la experiencia que aportan las personas mayores a la sociedad a través de una tierna historia.
Publicidad
La compañía madrileña La Tartana Teatro presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza su última producción, El escondite de la abuela, que gira en torno a la importancia de las personas mayores en la sociedad por su papel como transmisores de conocimiento y memoria.
Basada en la antigua leyenda japonesa El monte Ubasute, El escondite de la abuela es una obra para títeres protagonizada por una sabia anciana, dos nietos tenaces y un rey tirano, ha informado el teatro zaragozano.
Según la leyenda, el malvado rey obligó a los aldeanos a abandonar en un monte a todos los ancianos al cumplir los 60 años, pero unos nietos esconden a su abuela para que nadie la encuentre.
Entretanto, el reino cercano declaró la guerra al pueblo y el monarca invasor advirtió de que entraría en guerra a menos que el pueblo fuera capaz de resolver tres acertijos.
Más Noticias
- CEATE y los Voluntarios Culturales Mayores celebran la jornada del Voluntariado Cultural
- TSJ de Galicia aplica perspectiva de género y reconoce el derecho de una mujer a cobrar el subsidio para mayores de 52
- Patrimonio Nacional reabre el Túnel de Bonaparte que unía el Palacio Real con la Casa de Campo
Teatro Arbolé ha programado tres funciones de esta obra: el sábado, 24 de enero, a las 18.00 horas, y el domingo a las 12.00 y a las 17.00 horas.
Publicidad