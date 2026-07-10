RECETA
Ensalada refrescante en menos de diez minutos para mantenerse bien hidratado este verano
Las altas temperaturas del verano invitan a apostar por recetas ligeras, rápidas y elaboradas con ingredientes frescos. Además de beber suficiente agua a lo largo del día, los expertos recuerdan que una alimentación rica en frutas y verduras también contribuye a mantener una buena hidratación, ya que muchos de estos alimentos contienen un elevado porcentaje de agua y aportan vitaminas, minerales y antioxidantes.
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En este contexto, una ensalada refrescante puede convertirse en una de las mejores opciones para una comida o una cena veraniega. En apenas diez minutos es posible preparar un plato completo, lleno de color y con ingredientes como la lechuga, el pepino, el tomate o la sandía, alimentos conocidos por su alto contenido en agua y su capacidad para aportar frescor durante los días de más calor.
Cómo preparar la ensalada
Ingredientes
- 2 tazas de lechuga variada.
- ½ pepino en rodajas.
- 1 tomate grande cortado en dados.
- 1 taza de sandía en cubos.
- 50 g de queso feta (opcional).
- Un puñado de hojas de menta fresca.
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.
- Zumo de medio limón.
- Sal y pimienta al gusto.
Modo de elaboración
El primer paso consiste en lavar bien todas las verduras y la menta. A continuación, se corta el pepino en rodajas, el tomate en dados y la sandía en cubos. Después, se coloca la lechuga en un bol amplio y se incorporan el resto de los ingredientes.
Una vez preparada la base de la ensalada, se añade el queso feta desmenuzado y se prepara el aliño mezclando el aceite de oliva virgen extra con el zumo de limón, una pizca de sal y pimienta. Solo queda verter el aliño sobre la ensalada, mezclar suavemente para no romper los ingredientes y finalizar con unas hojas de menta fresca.
En menos de diez minutos, esta receta ofrece una combinación equilibrada de sabores y una excelente forma de incorporar alimentos ricos en agua a la dieta diaria. Servida bien fría, se convierte en una opción perfecta para combatir el calor y disfrutar de una comida saludable, ligera y muy refrescante durante todo el verano.
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