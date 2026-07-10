Ensalada refrescante en menos de diez minutos para mantenerse bien hidratado este verano

En este contexto, una ensalada refrescante puede convertirse en una de las mejores opciones para una comida o una cena veraniega. En apenas diez minutos es posible preparar un plato completo, lleno de color y con ingredientes como la lechuga, el pepino, el tomate o la sandía, alimentos conocidos por su alto contenido en agua y su capacidad para aportar frescor durante los días de más calor.

Cómo preparar la ensalada

Ingredientes

2 tazas de lechuga variada.

½ pepino en rodajas.

1 tomate grande cortado en dados.

1 taza de sandía en cubos.

50 g de queso feta (opcional).

Un puñado de hojas de menta fresca.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Zumo de medio limón.

Sal y pimienta al gusto.

Modo de elaboración

Tiempo de preparación: 10 minutos Raciones: 2

El primer paso consiste en lavar bien todas las verduras y la menta. A continuación, se corta el pepino en rodajas, el tomate en dados y la sandía en cubos. Después, se coloca la lechuga en un bol amplio y se incorporan el resto de los ingredientes.

Una vez preparada la base de la ensalada, se añade el queso feta desmenuzado y se prepara el aliño mezclando el aceite de oliva virgen extra con el zumo de limón, una pizca de sal y pimienta. Solo queda verter el aliño sobre la ensalada, mezclar suavemente para no romper los ingredientes y finalizar con unas hojas de menta fresca.

En menos de diez minutos, esta receta ofrece una combinación equilibrada de sabores y una excelente forma de incorporar alimentos ricos en agua a la dieta diaria. Servida bien fría, se convierte en una opción perfecta para combatir el calor y disfrutar de una comida saludable, ligera y muy refrescante durante todo el verano.