Las mejores actividades divertidas que ayudan a mejorar nuestro bienestar

Juegos de memoria, manualidades, música, ejercicio suave o dinámicas en grupo pueden convertirse en grandes aliados para mantener una vida activa, combatir la soledad y estimular las capacidades cognitivas. Así lo recogen diferentes especialistas y entidades dedicadas al cuidado de las personas mayores, que coinciden en que estas actividades contribuyen a un envejecimiento más saludable.

Beneficios que van más allá del ocio

Las actividades recreativas ayudan a mantener la mente activa, favorecen la memoria, la atención y la creatividad, al tiempo que promueven la socialización y fortalecen los vínculos con otras personas. Además, muchas de ellas incorporan movimiento, lo que contribuye a mejorar la movilidad y el estado físico de forma adaptada a las capacidades de cada persona. Los expertos recuerdan que estas dinámicas deben ajustarse siempre a las necesidades y posibilidades de cada mayor para que resulten seguras y beneficiosas, independientemente de si se realizan en casa, en centros de día o en residencias. Entre las propuestas que más beneficios aportan se encuentran aquellas que combinan diversión con estimulación cognitiva. Una de ellas consiste en crear historias de forma colaborativa, donde cada participante añade una frase para construir un relato conjunto, favoreciendo la imaginación y la memoria.

Otra opción es el llamado "pase de dibujo", en el que varias personas completan un mismo dibujo por turnos, estimulando la creatividad y el trabajo en equipo. También destacan actividades como adivinar sonidos cotidianos, organizar sesiones de fotografía creativa o realizar visitas virtuales a museos acompañadas de preguntas para fomentar la curiosidad y el aprendizaje. La música ocupa un lugar destacado entre las actividades recomendadas. Escuchar canciones de distintas épocas, recordar sus títulos o compartir los recuerdos que evocan ayuda a fortalecer la memoria y favorece la conexión emocional. Las manualidades, el dibujo, el ganchillo o el macramé también figuran entre las propuestas más habituales, ya que permiten desarrollar la motricidad fina, potenciar la creatividad y reforzar la autoestima al crear objetos propios.

Ejercicio físico adaptado para mantenerse activo

El bienestar también pasa por el movimiento. Caminar, practicar yoga o pilates, realizar ejercicios en el agua o participar en sesiones de baile y musicoterapia son algunas de las actividades recomendadas para mejorar la movilidad, preservar la masa muscular y favorecer la salud cardiovascular. Además de sus beneficios físicos, estas propuestas contribuyen a mejorar el estado de ánimo y a reducir el aislamiento social al realizarse, en muchas ocasiones, en grupo.

Las dinámicas grupales también desempeñan un papel fundamental para combatir la soledad, uno de los principales retos del envejecimiento. Juegos como la mímica, los concursos de manualidades, las actividades de jardinería en equipo o pequeños retos colaborativos fomentan la participación y facilitan la creación de nuevas relaciones sociales. Los especialistas coinciden en que el juego no tiene edad y que incorporar estas actividades a la rutina puede mejorar la calidad de vida de las personas mayores, favoreciendo un envejecimiento más activo y satisfactorio tanto desde el punto de vista físico como emocional.