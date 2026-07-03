La construcción, el único sector que contrata más a mayores de 45 años que a jóvenes

La industria de la construcción es el único gran sector económico donde la contratación principal se realiza con trabajadores de 45 años y más, según muestra la evolución de los contratos registrados en lo que va de año. El resto de sectores productivos —agricultura y pesca, industria y servicios— ofrece mayor porcentaje de empleo a los trabajadores de entre 30 y 44 años.

Según el informe del Grupo Adecco sobre la estadística de contratos acumulados del periodo enero-mayo de 2026, las oficinas del SEPE han formalizado 6.010.196 contratos de trabajo iniciales en toda España. De ellos, las personas mayores de 45 años han logrado el 27,96% (1.680.835), divididos entre un 40,16% de empleos indefinidos y un 59,84% temporales. Los trabajadores de 30 a 44 años se hicieron con el 32,93% de los contratos (1.978.975), con un 44,13% de indefinidos y un 55,87% temporales.

En el desglose por sectores, los mayores de 45 años logran el 34,37% de los contratos en agricultura y pesca, frente al 36,23% del grupo de 30 a 44 años. En servicios, el talento sénior consigue el 26,51% de los contratos, frente al 31,68% obtenido por los de 30 a 44. Y en industria, los mayores de 45 se quedan en el 25,10% de los puestos, muy por debajo del 35,99% rubricado por la franja de 30 a 44 años.

Las empresas ponen el foco en los sénior, a falta de jóvenes

Las razones que explican el predominio de contratos sénior en la construcción son varias, pero el consenso de los expertos consultados apunta a varias causas principales: la falta de mano de obra juvenil, que obliga a las empresas a recurrir a los sénior para cubrir ofertas que antes reservaban a los jóvenes; la elevada rotación de empleo que caracteriza al sector, debido a la propia naturaleza de su actividad; el envejecimiento general de la población, que arrastra también a la fuerza laboral; la experiencia del trabajador sénior, muy valorada en un sector que aún sufre una imagen deteriorada tras la crisis de 2008; y la necesidad económica de muchos parados de larga duración mayores de 45, 50 y 55 años.

"La construcción afronta un importante reto generacional"

Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha advertido de que el sector se enfrenta a un desafío de relevo generacional: actualmente, 9 de cada 10 trabajadores de la construcción tienen más de 30 años, lo que evidencia la necesidad de incorporar talento joven a una actividad clave para la economía. Fernández Alén defiende que la convivencia entre generaciones es fundamental para la competitividad, ya que los jóvenes aportan nuevas capacidades tecnológicas mientras los profesionales con más experiencia transmiten un conocimiento imprescindible.

El presidente de la CNC ha subrayado que el sector necesita unos 700.000 trabajadores para las obras de viviendas e infraestructuras, y ha insistido en que la construcción actual está inmersa en una transformación tecnológica y digital que contradice su imagen desactualizada. Como argumento añadido, ha citado el primer plan de pensiones sectorial como muestra del compromiso con el bienestar de los trabajadores.

Movilidad laboral y rotación, factores clave

Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha apuntado que la elevada movilidad laboral del sector —los trabajadores extinguen su relación laboral al terminar cada obra y son contratados de nuevo en otra— influye directamente en la edad media de la plantilla. Bravo ha señalado además que el proceso de regularización de inmigrantes en marcha por parte del Gobierno podría influir a la baja en estas cifras, aunque considera que es pronto para confirmarlo.

Por su parte, el economista José Antonio Herce, experto en pensiones y socio fundador de LoRIS, ha defendido el papel del talento sénior, al considerar que esta tendencia se generalizará en todos los trabajos que requieran formación y experiencia, citando como ejemplo que no cualquiera sabe hacer un encofrado. Herce confía en que el sector seguirá creciendo y podría convertirse en un motor económico, incluso si el resto de sectores se desacelera por la política de tipos del Banco Central Europeo.

"No hay relevo generacional"

Begoña Bravo, directora del Plan de Integración de la Fundación Adecco, ha explicado que la contratación de trabajadores sénior en construcción responde a la falta de personal, ya que se están jubilando muchos profesionales sin que existan suficientes relevos para estos puestos, poco atractivos para las nuevas generaciones. Bravo ha reconocido que se trata de un sector con alta demanda de empleo y posibilidades de crecer profesionalmente, pero lastrado por los sesgos que persisten hacia una actividad considerada muy física, pese a que las condiciones laborales han mejorado notablemente.

En la misma línea, el economista Pau A. Monserrat, profesor en la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha señalado que la construcción no tiene "glamour" para los jóvenes, cuyas decisiones están muy influenciadas por las redes sociales y los influencers, un entorno donde este tipo de profesiones no tienen presencia. Monserrat ha añadido que se trata de actividades físicamente exigentes, con jornadas que implican madrugar y soportar las inclemencias del tiempo, además de unos sueldos que, a su juicio, ya no resultan tan competitivos en comparación con el alto coste de la vida actual.

Monserrat ha apuntado también a la falta de prestigio de la Formación Profesional como otro factor que dificulta atraer talento joven al sector, y ha concluido que, ante la falta de interés de los jóvenes, los empresarios de la construcción se ven obligados a recurrir a los mayores de 45 años, no por elección, sino porque no les queda otro remedio.