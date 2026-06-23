El salmorejo de siempre, ahora con aguacate: la receta veraniega que gana en cremosidad y nutrición

En verano apetece disfrutar de recetas frescas, sencillas y llenas de sabor, en cualquier lugar y momento del día. El salmorejo es, precisamente, uno de esos platos que mejor representan esta época del año: una crema fría de origen andaluz que combina pan, tomate, ajo, aceite de oliva virgen extra y vinagre, y que ha conquistado los menús veraniegos de toda España.

La Organización Mundial del Aguacate ha querido ofrecer una reinterpretación de este clásico sin perder su identidad, sumando un ingrediente que aporta textura, frescor y un extra de nutrientes: el aguacate. El resultado es una versión con mayor cremosidad y suavidad que la receta original, que combina la tradición con la versatilidad de esta superfruta cada vez más presente en la cocina española.

El aguacate, el ingrediente del verano

El aguacate es un alimento rico en grasas saludables, vitaminas y minerales, como el potasio y el magnesio, nutrientes especialmente relevantes durante los meses de calor, cuando el cuerpo pierde minerales con mayor facilidad a través del sudor. Además, contiene aproximadamente un 73% de agua, lo que lo convierte en un aliado ideal para mantenerse hidratado durante el verano.

Esta combinación de propiedades convierte la receta en una opción cremosa, saciante y llena de sabor, perfecta para quienes buscan cuidarse sin complicaciones ni renunciar al placer de comer bien. La Organización Mundial del Aguacate presenta así una propuesta fácil de preparar, ideal para compartir en familia o con amigos y perfecta para dar un giro original a uno de los platos más emblemáticos del verano español.

La receta: salmorejo de aguacate

Esta versión está pensada para 4 raciones y requiere pocos ingredientes, todos ellos fáciles de encontrar: 2 aguacates maduros, 2 huevos duros, 1 pimiento italiano, medio pepino, 1 diente de ajo sin germen, 25 ml de vinagre, 50 ml de aceite de oliva virgen extra y sal al gusto.

La elaboración es tan sencilla como la del salmorejo tradicional. Primero hay que lavar y trocear las verduras. A continuación, se introducen todos los ingredientes en el vaso de la batidora y se trituran hasta conseguir una textura cremosa y homogénea. Por último, se rectifica de sal según el gusto de cada persona y se reserva en la nevera antes de servir, para disfrutarlo bien frío, tal y como exige esta receta en pleno verano.

Sobre la Organización Mundial del Aguacate

La Organización Mundial del Aguacate es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2016, cuyos miembros son productores, exportadores e importadores de aguacate de todo el mundo, incluidos los cuatro principales países productores proveedores de la Unión Europea y el Reino Unido. Su labor se centra en promover el consumo de aguacates por su valor nutricional y sus reconocidos beneficios para la salud, además de compartir con el público información sobre la producción, las cadenas de suministro y la sostenibilidad de esta fruta.