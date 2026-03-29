IA peligrosa: Cada vez surgen más falsos médicos en redes sociales creados por Inteligencia Artificial

Aunque la Inteligencia Artificial puede ayudarnos de muchas maneras, se ha convertido en un verdadero peligro en lo que refiere a la desinformación y las estafas. Cada vez es más complicado diferenciar una imagen o un vídeo real de algo creado con inteligencia artificial y el no poder distinguirlo ya está afectando a lo que se comparte y se cree a través de las redes sociales.

Recientemente se ha detectado un nuevo movimiento que afecta sobre todo a las personas mayores y es que cada vez hay más vídeos de falsos médicos recomendando tratamientos o dando consejos sobre envejecimiento que están directamente creados con Inteligencia Artificial y no son nada fiables.

La plataforma Verificat, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a desmontar la información falsa en Internet y redes sociales ha descubierto y analizado casi mil vídeos que se han generado por IA, donde el 74% no explicaban que el contenido era creado por una Inteligencia Artificial.

Este tipo de canales juegan con la credibilidad que otorga la explicación de un experto en medicina. El problema, es que este experto nunca existe ya que está generado por ordenador. Esto contribuye a generar información falsa y errónea, ya que mucha ni siquiera tiene evidencia científica y que puede llegar a ser hasta peligrosa para la persona que lo visualiza si le da crédito. Muchos también se aprovechan del consejo del supuesto médico para vender productos para la salud.

La plataforma Verificat, analizó hasta 14 canales de YouTube y casi mil vídeos generados con IA. Juntos sumaban más de 54 millones de visualizaciones y más de medio millón de seguidores. Tras la denuncia YouTube ha cerrado uno de estos canales por incumplir claramente sus políticas, entre ellas que se debe añadir con claridad que el contenido de este tipo, se debe etiquetar como "Contenido alterado o sintético". Sin embargo, Verificat señalaba que de los 962 vídeos que habían analizado solo el 26% estaban etiquetados correctamente.