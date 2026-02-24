Los documentos del 23F que se desclasificarán son de Defensa, Interior y Exteriores

Los documentos del 23F que desclasificará el Gobierno obran en poder de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, y entre lo que se conocerá no estará el sumario del juicio ya que el Gobierno aclara que no es un documento clasificado, sino custodiado por el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la desclasificación, se procederá a la digitalización de los documentos para ser difundidos en la página web de la Moncloa después de que la decisión del Gobierno sea publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Serán funcionarios de los tres ministerios citados los que llevarán a cabo esa digitalización y compilación de los documentos, que serán remitidos a Presidencia del Gobierno para su posterior difusión a una hora no concretada.

Las fuentes citadas han asegurado que el Gobierno, ni siquiera su presidente, Pedro Sánchez, tiene conocimiento de lo que hay en esos documentos, pero tienen el convencimiento de que no afectarán a la seguridad nacional.

Aunque no hay certeza de lo que se difundirá, subrayan que no hay trampa alguna y que se hará público todo lo que se conoce que está clasificado.

Dan por seguro que habrá papeles en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y señalan que previsiblemente no habrá audios de grabaciones, sino transcripciones de las mismas.

Pero en contra de lo que se ha venido barajando, no estará el sumario del juicio del 23F porque el Ejecutivo explica que no es un documento clasificado, sino que los 89 legajos que lo componen, están custodiados por el Tribunal Supremo y es accesible en los términos fijados por el poder judicial.

De hecho, desde su depósito en los archivos del Supremo se han permitido una decena de consultas con fines de investigación histórica o periodística.

El Gobierno también ha explicado que Moncloa informó a la Casa Real su decisión de desclasificar esos documentos antes de que Pedro Sánchez lo anunciara públicamente.