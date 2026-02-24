Fundación ONCE aplaude la estrategia estatal contra la soledad no deseada: "Un avance para reducir desigualdades"

El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), impulsado por Fundación ONCE, considera que el Marco Estratégico Estatal de las Soledades 2026-2030, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, supone un "avance decisivo" para reforzar las políticas de soledad al ser "un referente de trabajo" para los próximos cuatro años que propone, además, "un enfoque transversal".

"El marco sienta las bases para una acción pública coherente, preventiva y basada en la evidencia, integrando la dimensión relacional en el diseño de políticas y fortaleciendo la colaboración entre administraciones, sociedad civil y comunidad experta", han destacado desde SoledadES, que resalta, además, "el potencial del texto para generar cambios sostenidos en los territorios, reducir desigualdades y avanzar hacia un país más conectado, inclusivo y justo".

A este respecto, la presidenta de SoledadES, Matilde Fernández, ha destacado que el documento consta de cuatro ejes de trabajo y que el observatorio se identifica y se siente "muy útil" sobre todo para ejecutar el cuarto, que apuesta por seguir investigando y sensibilizando a la sociedad española.

"Las instituciones de ámbito nacional tenemos que jugar un papel fundamental en tareas de sensibilización y en proyectos que luchen contra el edadismo y todo tipo de estigmatización", ha afirmado Fernández, quien considera útil el trabajo desarrollado por SoledadES hasta el momento. "Nos sentimos muy orgullosos en el observatorio porque todos los trabajos que hemos hecho desde el 22 han sido de gran utilidad", ha añadido.

Matilde Fernández, presidenta del Observatorio para la Soledad no Deseada de Fundación Once | Fundación Once I Europa Press

Desde el Observatorio se han alineado con el eje 4 sobre concienciación social, conocimiento e innovación, ya que "su principal objetivo es impulsar la creación, difusión y puesta en común de conocimiento que permita eliminar el estigma y trabajar en favor de la cohesión social".

"España avanza hacia un cambio de paradigma en la acción pública, pasando de respuestas más fragmentadas a una política de Estado que sitúa el bienestar relacional en el centro del bienestar colectivo, aspirando a entornos más habitables, inclusivos y conectados, donde nadie quede al margen", ha argumentado el Observatorio.

Según recoge el texto del Gobierno, el objetivo central de la estrategia es "garantizar que todas las personas puedan mantener vínculos significativos, formar parte de una comunidad y desarrollar proyectos vitales con sentido".

Para conseguirlo, según el Observatorio, el marco propone coordinar políticas públicas "actualmente dispersas", reforzar los servicios de proximidad, promover comunidades que generen vínculos, participación y sentido de pertenencia e incorporar el bienestar relacional como eje transversal de la acción pública.