Los senior se digitalizan, el 80% de mayores de 55 años está conectado a Internet

Los humanos tenemos una gran capacidad de adaptabilidad y una buena muestra de ello es cómo las generaciones más mayores se están adaptando cada vez mejor al uso de las nuevas tecnologías. Hace tan solo 6 años, en 2020, solo el 57% de personas mayores de 55 años estaba conectada a Internet, en 2025 el porcentaje ya subió al 80%. Ya son 13 millones de mayores los que usan Internet según destaca el VI Barómetro del Consumidor Senior realizado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

Según este informe los adultos mayores ya tienen bastante integrado el uso de Internet en su día a día, ya que realizan algunas acciones a la semana que tenga que ver con mundo tecnológico. La mayoría de los usuarios, el 89% lo utiliza sobre todo para realizar consultas u operaciones con el banco. Una tarea que prácticamente ha sido impuesta ya que numerosas entidades bancarias se han transformado drásticamente a la era digital, dejando pocas opciones de operaciones a nivel presencial.

El 86% utiliza Internet para informarse, es decir, consumen diferentes medios de comunicación a través de sus dispositivos tecnológicos como smartphones, donde consultan prensa digital o escuchan la radio. El 72% lo utiliza para consumir contenidos audiovisuales como series y películas a través de plataformas de streaming.

El 81% ya no teme comprar por Internet y son numerosos seniors los que lo tienen integrado en su rutina. El 68% reserva viajes, restaurantes o entradas a espectáculos de forma online.

Las redes sociales son quizá las menos llamativas para este colectivo ya que solo las utilizan un 65%. En cuanto a pagar con el móvil el uso desciende al 44%. Muchos adultos mayores siguen prefiriendo realizar sus pagos en efectivo.

A raíz de la navegación a través de Google el barómetro señala "en función de la información proporcionada por su actividad digital, podemos afirmar que les apasiona el mundo de la cocina y el aprendizaje culinario, así como la lectura. Además de las noticia de carácter político".