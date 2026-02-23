El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23F en el 45 aniversario del intento de golpe de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros desclasificará este martes los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23F.



Sánchez ha hecho este anuncio este lunes en las redes sociales, coincidiendo con el 45 aniversario de ese intento de golpe de Estado, y ha subrayado que con esta desclasificación "se salda una deuda histórica con la ciudadanía".



"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha añadido el jefe del Ejecutivo, quien da las gracias a quienes, dice, "abristeis camino".

Una vez que el Consejo de Ministros apruebe esta decisión, la desclasificación de los documentos se hará efectiva al día siguiente, miércoles, con su publicación en elA partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).Será la portavoz del Gobierno,, quien, según el Ejecutivo, ofrecerá detalles de los documentos desclasificados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.