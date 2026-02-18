Primera mujer coronel de la Guardia Civil: abrir este camino es una gran responsabilidad

Casi 9.000 mujeres forman parte de la Guardia Civil y de ellas, solo una, María Dolores Gimeno, ha alcanzado el empleo de coronel. En una entrevista con EFE se muestra muy contenta por ser la primera mujer en llegar a ese puesto, pero es consciente también de la gran responsabilidad que supone abrir ese camino.

Tras 32 años de carrera profesional, Gimeno ha añadido las estrellas de coronel a su uniforme y piensa que las decisiones que tome desde este nuevo mando pueden afectar a otras mujeres en el futuro.

Más que por ser la primera en alcanzar el puesto, la coronel está también contenta porque otras mujeres llegarán pronto a este nivel profesional e, incluso, lo superarán.

Recuerda que las mujeres ingresaron en la Guardia Civil en 1988, pero no fue hasta 1993 cuando entró en la Academia de Oficiales la primera teniente, su compañera Cristina.

"Afortunadamente, en la Guardia Civil se han adoptado una serie de medidas que permiten que las mujeres podamos ir desarrollando nuestras carreras de forma paralela a los hombres ¿Está al cien por cien conseguido? Pues probablemente no", se pregunta y se responde Gimeno.

Por ello, señala que el área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad, impulsada en 2018 por un director general y que ella misma dirigió, sigue trabajando "para corregir esas pequeñas barreras que aún lógicamente existen, pero como pueden existir en muchísimas otras profesiones".

Decir que hay machismo hoy en día en la Guardia Civil sería injusto

A la coronel no le gusta la palabra machismo, un término que "lleva a muchísima confrontación", y cree que sería "injusto" afirmar que hoy en día existe en la Guardia Civil.

"Cuando las mujeres ingresamos en el cuerpo en un momento en el que era una profesión de hombres, fue algo novedoso. Todo lo que lleva una ruptura, altera un poco la normalidad. No lo podemos negar, pero decir que hay machismo en la Guardia Civil hoy en día sería muy injusto", subraya.

A su juicio, la Guardia Civil "ha trabajado muchísimo por la igualdad" y sigue haciéndolo, pero aún existen sesgos, en su mayoría inconscientes, que se arrastran y que son difíciles de cambiar de un día para otro.

¿Cómo ve la sociedad a una mujer guardia civil en la calle? A esta pregunta Gimeno responde que en la actualidad los ciudadanos lo que quieren es que el agente resuelva su problema, independientemente de su sexo.

Pero hace unos años era muy complicado. "No quiero pensar en las primeras guardias civiles de 1989, que tenían que prestar servicio con falda, tacones y bolso, algo muy poco operativo, realmente", añade la coronel.

Como anécdota recuerda que cuando llegó a su primer destino una periodista dijo: "Aquí tenemos a una chica vestida de Guardia Civil". Gimeno le respondió: "Bueno, algo más que vestida".

También recuerda que en esos primeros años cuando se bajaba del coche la gente se dirigía a su conductor, "que era un señor ya más mayor y que les podía parecer que tenía más responsabilidad". Ella entonces tenía 25 años y representaba algo "muy nuevo" en la sociedad.

Pero todo esto ha cambiado mucho. "La mujer ha demostrado que puede estar en cualquier sitio y que puede ejercer un trabajo exactamente igual al de un compañero hombre", enfatiza.

María Dolores Gimeno, ha alcanzado el empleo de coronel en la Guardia Civil | EFE

La primera de 8.867

Según datos actualizados, en la Guardia Civil hay 8.867 mujeres y 70.411 hombres. Las primeras representan el 11,18 por ciento del total de agentes.

Solo el 7,25 por ciento de los oficiales son mujeres y el 5,12 por ciento de los suboficiales.

Pese a que estos datos aún son bajos, la coronel estima que gracias al plan de Igualdad los porcentajes de mujeres se están incrementando.

"El plan ha supuesto un hito. Nos ha permitido ir evaluando todos los cambios que se han llevado a cabo, ver en qué estábamos fallando y en qué acertando y corregir lo necesario. Tanto es así que el porcentaje de mujeres desde que se implementó el plan hasta ahora ha experimentado un incremento muy importante, porque en 2018 estábamos en el 6 por ciento", enfatiza.

Lo más importante es que en las nuevas promociones el porcentaje de mujeres ya roza el 30 por ciento. "Creo que es algo que debemos celebrar", apostilla

De todos modos, considera que aún se pueden hacer más cosas para hacer más atractiva la profesión para las mujeres, como en conciliación y corresponsabilidad en el ámbito familiar, que "sigue siendo un lastre, no solo en la Guardia Civil".

Como reto desde su nuevo empleo, Gimeno no duda en poner en primer lugar "seguir cuidando del servicio a la ciudadanía", pero también aportar su "granito de arena" en el más alto nivel para que las decisiones que tome redunden en un mejor servicio a los ciudadanos.

"En la Guardia Civil es nuestra finalidad única", precisa la coronel, quien aún no piensa en si podrá ser la primera general del cuerpo.

"Son palabras mayores. De momento, partido a partido. Iremos paso a paso. Sé que alguna de nosotras llegará al generalato dentro de no mucho y será otro momento para celebrar y felicitarnos todos y todas porque será un gran hito", agrega.

Como mujer, Gimeno se considera una persona muy afortunada. En sus 32 años de guardia civil no se ha arrepentido ni un solo día del camino que eligió. Por eso, no puede ser objetiva a la hora de aconsejar a las mujeres que en este momento están en la academia.

El mejor consejo -concluye- es el que a ella le dieron hace un tiempo: "Que fuera yo misma". Y que cuiden de las personas que tienen en su equipo porque si se sienten "cuidadas y amparadas van a dar lo mejor" y, por tanto, darán el mejor servicio. Un artículo de Sagrario Ortega.