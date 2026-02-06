Bunbury anuncia una nueva gira con 16 fechas en España, EE.UU. y Latinoamérica

El cantante Enrique Bunbury ha anunciado este jueves una nueva gira titulada Nuevas Mutaciones Tour, que contará con 16 fechas, varias de ellas en Latinoamérica y Estados Unidos, y que terminará en Zaragoza el 12 de diciembre.

El recorrido arrancará en Puebla (México) el 10 de octubre y continuará en el mismo país, recalando en Ciudad de México el 12 y 15 de octubre y en Guadalajara el día 21.

Después se desplazará a San José de Costa Rica, donde tocará el 26 de octubre. Le seguirán Bogotá el 29 de octubre, Buenos Aires el 4 de noviembre, Lima el 7 de noviembre, Santiago de Chile (Chile) el 9 de noviembre, Nueva York el 12 y 14 de noviembre, Highland (Estados Unidos) el 17 de noviembre, y Los Ángeles (Estados Unidos) el 21 de noviembre.

Desde allí regresará a España con un concierto en Madrid el 4 de diciembre, otro en Valencia el día 7 y un último el día 12 en Zaragoza, donde se celebrará la fiesta de clausura de la gira.

Las entradas para los conciertos se podrán adquirir a partir del viernes 6 de febrero.

Bunbury también ha aprovechado para publicar el tercer adelanto de su último álbum, Creer que se puede creer, una canción en la que reflexiona sobre la importancia de la fe en uno mismo y en el camino elegido, así como en la búsqueda de un sentido frente a la incertidumbre.

El lanzamiento del álbum, titulado De un siglo anterior, está previsto para el 17 de abril de 2026.