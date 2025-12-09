Soltour operará los viajes del Club de los 60 a Mallorca y Tenerife

Soltour ha obtenido por primera vez la adjudicación de más de 2.000 plazas del programa de viajes del Club de los 60 de Castilla y León, correspondientes a los destinos de Mallorca y Tenerife.

El programa, impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es una de las iniciativas más valoradas por la comunidad.

Gracias a esta adjudicación, Soltour gestionará un total de 2.184 plazas, repartidas al 50% entre Mallorca y Tenerife (1.092), dos enclaves nacionales de gran atractivo para los socios del programa. La operativa contempla siete salidas a Mallorca entre los meses de abril y junio de 2026, y siete salidas a Tenerife entre septiembre y octubre del mismo año.

En total, la operación supondrá una facturación aproximada de 2,4 millones de euros, consolidando la presencia de Soltour en el segmento sénior y reforzando su compromiso con un turismo regional, responsable y accesible.

Esta adjudicación se enmarca en la estrategia de regionalización que Soltour impulsa en toda España, con el objetivo de facilitar el acceso a los viajes desde los aeropuertos de León, Salamanca y Valladolid, ofreciendo una experiencia más cómoda y adaptada.

La compañía apuesta por operar desde aeropuertos regionales y próximos a los lugares de residencia de los pasajeros, fomentando un modelo de turismo más responsable y accesible.