Muere el periodista Alfonso Ussía a los 77 años

Alfonso de Ussía Muñoz-Seca (Madrid, 1948) comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Ya', 'Diario 16', 'La Razón', 'Época', la mítica 'El cocodrilo' y 'El Debate', donde escribía en la actualidad. Se incorporó a 'El Debate' en 2021 como columnistas de su sección de opinión.

También ha trabajado en programas de radio y televisión, para los que ha creado personajes humorísticos como Floro Recatado y el marqués de Sotoancho. Mezcla de cronista mordaz, humorista de estilo clásico y ensayista incisivo, toda su obra refleja su visión crítica de la sociedad.

Asimismo, el periodista ha colaborado en programas como 'Protagonistas' y 'La Brújula', ambos en Onda Cero, 'La Mañana', en COPE y 'Este país necesita un repaso', de Telecinco.

Como autor, Ussía ha publicado más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario', 'Tratado de las buenas maneras' y la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho', con títulos como 'La albariza de los juncos', 'El secuestro de mamá' y 'Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá'. En total escribió 2.459 artículos en 'ABC', según la cabecera del grupo Vocento.

Entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.