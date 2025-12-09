"John vive": cientos de fans recuerdan a Lennon 45 años después de su muerte en Nueva York

En el icónico parque neoyorquino de Central Park hay una esquina bautizada como Strawberry Fields donde cientos de seguidores de John Lennon, asesinado hace 45 años en la Gran Manzana, lo homenajean cada año desde entonces.

La música en vivo es la protagonista de este lunes otoñal donde el termómetro marca -2 grados sin que eso impida que cientos de personas se acerquen a rendir tributo al antiguo Beatle y su legado como artista.

"Él significó el mundo para mí. Nos enseñó a preocuparnos por los demás y a no juzgar. ¿Por qué elegir la violencia cuando puedes elegir el amor? Se obtiene mucho más del amor que de la violencia", señala a EFE una visitante habitual, Cathy, para quien el británico seguiría hoy siendo "un héroe de la clase trabajadora".

Cathy reconoce que volver a este rincón del parque cada 8 de diciembre le provoca sentimientos encontrados: "Me encanta venir aquí y estar todos juntos. Pero la verdad es que aún no logro aceptar su muerte", confiesa, rodeada de flores, velas, fotografías del músico y objetos que recuerdan tanto su etapa con los Beatles como su carrera en solitario.

Aun así, destaca el poder que transmite la gente que se reúne cada año: "Es muy positivo que vengan aquí".

"John vive", asegura mientras suenan canciones como I should have known better, coreadas por nuevas generaciones que honran el mosaico con la palabra Imagine que se levantó en esa esquina del parque, situada a escasos metros del edificio Dakota, donde el cantante y activista fue asesinado en 1980.

"No le gustaría nada el mundo de hoy"

Lennon se mudó al Dakota junto a su esposa Yoko Ono a finales de la década de 1970 y allí, frente a la entrada del edificio, recibió el disparo de Mark Chapman que acabó con su vida horas después en un hospital.

Chapman permanece en prisión desde su condena, y sus solicitudes de libertad condicional han sido rechazadas desde entonces, la más reciente en agosto de este mismo año.

Entre los músicos habituales que acuden al parque se encuentra Jeff, al teclado, que participa cada año para mantener vivo un homenaje al que también se suman fans procedentes de distintos lugares del mundo.

"Vengo aquí cada año, el día de su cumpleaños (8 de octubre) y el día de su muerte. Empezamos un puñado de músicos pero muchos otros se han ido sumando con los años. Estamos todavía calentando", afirma entre risas mientras aprieta en su mano un parche térmico para combatir el intenso frío que azota hoy Central Park.

Jeff rememora el fatídico día como si fuera ayer: "Me acuerdo perfectamente. Tenía veintitantos años cuando murió. Era lunes por la noche, había fútbol y en Nueva York todo el mundo se enteró por la televisión. Al día siguiente, cientos de miles de personas vinieron aquí para rendirle homenaje, y ese fue el primer memorial", relata.

"Perdimos a un artista, a una persona muy especial. Pero estoy muy agradecido de haber crecido en aquella época. Creo que a él no le gustaría nada de todo lo que estamos viendo hoy", comenta.

Productos de John Lennon durante una conmemoración por los 45 años de su muerte | EFE

Nueva antología y nuevo documental

Entretanto, las guitarras del cuarteto de Liverpool resisten la prueba del tiempo y siguen resonando medio siglo después en un 2025 en el que su legado renació con fuerza gracias a Anthology 4, la cuarta entrega de su colección oficial.

Esta incluye un episodio adicional, el noveno, con material inédito grabado entre 1994 y 1995, cuando Paul, George y Ringo se reunieron para recordar sus creaciones y mostrar el proceso detrás de algunas de las canciones más icónicas de la banda.

La nostalgia también se ha dado cita este año gracias a documentales como el de los directores Kevin MacDonald y Sam Rice-Edwards en One to one: John & Yoko que presentaron este noviembre en el festival DOC NYC y en el que se exploran los años neoyorquinos de Lennon y Ono, su vida cotidiana, su humor y su relación artística.

A este título se suma también Borrowed Time: Lennon's Last Decade, estrenado este año en Estados Unidos, que reconstruye la última década de vida del músico con material inédito, entrevistas y una mirada más cruda a su evolución artística y personal tras la separación de los Beatles.

Dirigido por Alan G. Parker, el filme muestra a un Lennon más humano, contradictorio, y repasa su activismo político, su creatividad en solitario, los años de retiro familiar y los planes —incluida una posible gira en 1981— que quedaron truncados por su asesinato. Un artículo de Jesús Centeno