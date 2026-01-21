CEATE y los Voluntarios Culturales Mayores celebran la jornada del Voluntariado Cultural

CEATE y los Voluntarios Culturales Mayores a partir de las diez de la mañana se unen para conocer de primera mano las novedades que la entidad pone en marcha en este año 2026 en relación a los programas, acciones e iniciativas.

Un bloque más institucional

CEATE es una entidad sin ánimo de lucro que viene trabajando para conseguir y fomentar un envejecimiento activo para todas aquellas personas mayores de 55 años, mediante la participación en un

voluntariado cultural. Lo realiza promoviendo curiosidad, aprendizaje y convivencia entre los participantes. Tras el saludo inicial, la directiva de CEATE realizará la presentación de la entidad por parte del presidente, Gonzalo Berzosa. Después será el turno de Francisco González, vicepresidente de CEATE que hablará de la organización y el plan de trabajo. Conoceremos las actividades y la parte económica junto con Montserrat Botaya, secretaría técnica y Julio Robredo, tesorero de la entidad y Fernando Sánchez, técnico administrativo.

Cuatro mesas de trabajo

Durante la mañana se van a realizar cuatro mesas de trabajo mediante las cuales se darán a conocer cada uno de los programas e iniciativas donde los Voluntarios Culturales Mayores van a poder participar. La primera mesa estará dedicada al programa Voluntarios Culturales Mayores. La coordinadora del proyecto, Raquel Ávila estará acompañada de tres voluntarios coordinadores en cada una de las áreas, museos, casas palacio, iglesias y jardines y rutas culturales.

A continuación, será el turno de uno de los programas pioneros de CEATE, Cultura y Bienestar. Ángel Noci, responsable técnico del proyecto junto con tres voluntarios culturales participantes, darán a conocer las peculiaridades del programa y su propias experiencias tanto en Centros Residenciales de Personas Mayores y Centros de Día de la Comunidad de Madrid.

Una novedad en este año 2026, llegará en la tercera mesa. CEATE cuenta con más de 335 voluntarios culturales fuera de la Comunidad de Madrid, por este motivo, este año se llevará una expansión territorial y visibilización de aquellos participantes que se encuentran en otras comunidades autónomas y de los espacios culturales donde realizan su acción voluntaria. Yolanda Arroyo, coordinadora técnica de los voluntarios estará acompañada de cuatros voluntarios culturales de otras comunidades autónomas que contarán su labor.

El 2025 la parte formativa ha sido muy importante en CEATE con la incorporación del Campus Mayor Conocimiento. Durante la jornada Mónica Gómez, coordinadora del espacio virtual y la formación

desarrollará las novedades para este año. Nos acompañarán durante la mañana, el director del Museo Casa de la Moneda de Madrid, Rafael Feria y Pérez, la directora de la Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra.

Hasta el momento se prevé una participación de más de 200 voluntarios en la jornada.