La brecha digital amenaza la seguridad de las personas mayores ante crisis climáticas, según un estudio

En una era cada vez más digitalizada, la vulnerabilidad de quienes no están familiarizados con estas nuevas tecnologías se vuelve más evidente sobre todo en momentos de crisis o emergencias climáticas. Pues toda información no es suficiente si no llega a toda la ciudadanía, incluidas las personas mayores.

La Cátedra de Brecha Digital Generacional, impulsada por la Universidad de Alicante y la Generalitat Valenciana ha elaborado un estudio en el que analiza los efectos que la brecha digital provoca en crisis naturales y climáticas. La investigación parte de los daños que provocó la DANA que afectó a la provincia de Valencia en octubre de 2024.

El informe Estrategias de comunicación e interacción antes crisis naturales y climáticas. Gestionando la brecha generacional para una respuesta eficaz de las sociedades y las Administraciones ha sido liderado por investigadores de la Universidad de Alicante en colaboración con expertos de La Plata (Argentina) y Madrid.

En él se explica que en momentos de crisis climática, una gestión eficaz "no depende únicamente de los recursos materiales disponibles, sino también de la capacidad de comunicación, coordinación y acción conjunta entre generaciones, administraciones y ciudadanía".

Por ello, el estudio advierte de que los canales digitales orientados a informar en situaciones de emergencia no garantizan que esta información llegue a toda la población, pues una gran parte de personas mayores no tienen acceso a estas alertas, avisos o recomendaciones. Esto quiere decir que los sistemas de alerta funcionan para una gran parte de la población, pero dejan fuera a los grupos más vulnerables.

"Las dificultades de parte de la población mayor para utilizar dispositivos, interpretar alertas o comunicarse en situaciones de emergencia requieren una adaptación profunda de las herramientas y protocolos", explican. Por ello proponen considerar la brecha digital generacional como una prioridad y a partir de ahí impulsar herramientas inclusivas.

El informe pone el foco en la usabilidad, es decir, en crear interfaces sencillas con mensajes claros y lenguaje comprensible. Sin embargo, no olvida el importante papel que juegan los canales tradicionales como la radio y la televisión por la presencia que tienen en el día a día de los más mayores.

Los investigadores hablan de la importancia de la formación y sensibilización de la población, en especial de los mayores, sobre estos desastres naturales. Insisten en la importancia de educar sin alarmismos y desde la confianza de que entre todos es posible hacer frente a este tipo de amenazas.