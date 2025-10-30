HelpAge España demanda la creación de protocolos específicos para personas mayores en planes de emergencia

Durante los últimos años, España se está viendo gravemente afectada por los efectos del cambio climático. Las olas de calor extremas, las sequías y las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes y afectan en mayor proporción a las personas mayores, principalmente a aquellas que viven solas o en entornos rurales.

La dependencia y la escasez de servicios de proximidad hace que, ante una emergencia, muchos mayores no reciban información a tiempo o no puedan desplazarse por sí solos hasta puntos seguros.

Y todo esto se vivió hace un año con la DANA que impactó en diversas zonas del país, especialmente en la provincia de Valencia. En torno a dos tercios de las víctimas mortales tenían más de 60 años y el registro de llamadas a emergencias reportó que la mayoría de las personas que necesitaron asistencia presentaban problemas de movilidad.

Hoy, muchos no han recuperado aun la normalidad y continúan sin poder acceder a sus viviendas dañadas. Todavía hay muchos bloques de pisos que tienen ascensores inoperativos y muchas personas están encontrando dificultades para acceder a ayudas.

Es por eso por lo que desde HelpAge España piden incluir en los planes de emergencia un protocolo específico para personas mayores. Aunque, explican, se han dado pasos importantes, denuncian que todavía faltan herramientas esenciales. Piden además garantizar formación y recursos de las administraciones para identificar y apoyar a quienes viven solas o en zonas de difícil acceso.

También consideran urgente asegurar que la información climática y de riesgo sea accesible, clara y adaptada a todas las edades y considerar criterios de accesibilidad y adaptación al envejecimiento en la reconstrucción después de dichos desastres.

HelpAge ha expuesto que urge aprender de la DANA y de otras emergencias graves y actuar en consecuencia protegiendo a todas las generaciones.